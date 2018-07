Bei den deutschen Werften steht eine Beschäftigungskrise bevor, wenn es nicht in den nächsten Monaten gelingt, neue Aufträge hereinzuholen. Unter diesem Aspekt muß man auch das zähe Ringen um den sowjetischen Auftrag über den Bau von sechs Passagierschiffen sehen, das ohne Mithilfe des Bundes und der Länder nicht zugunsten der Bundesrepublik gewonnen werden kann. Die deutsche Schiffbauindustrie fordert eine Herabsetzung des Selbstbehalts bei der Hermes-Garantie von jetzt 20 bis 25 v. H. auf 5 v. H., um in dem internationalen Finanzierungswettbewerb bestehen zu können. „Geht man jetzt auf unsere Wünsche ein, deren Erfüllung praktisch keinen Pfennig kosten wird, dann kann die bevorstehende Krise der Werften abgefangen werden. Muß man dagegen in ein oder zwei Jahren die Arbeit auf unseren Werften ankurbeln, dann wird das sehr teuer werden, weil es schwer ist, einmal verlorengegangenen Boden zurückzugewinnen!“

Über diese prekäre Situation dürfen die zum Jahresende veröffentlichten Rekordablieferungszahlen der deutschen Werften nicht hinwegtäuschen, und auch die relativ glänzenden Abschlüsse der Unternehmen können die Tatsache nicht verdrängen, daß der Auftragsbestand von Monat zu Monat geringer wird. Die Howaldtswerke Hamburg AG, Hamburg, hat – wie ihr Vorstandsvorsitzender Theodor Schecker kürzlich mitteilte – seit Monaten keinen Auftrag mehr gebucht. Über die stornierten Aufträge schwieg er sich aus. Mit dem alten Auftragsbestand ist die Werft über das laufende Geschäftsjahr 1958/59 (31. 8.) zwar noch voll beschäftigt, aber ab 1960 sind hier – wie auch bei anderen Werften – Schiffsbauplätze frei.

Die Ablieferungen von Neubauten beliefen sich im Berichtsjahr 1957/58 bei Howaldt-Hamburg auf 133 079 tdw. Gut beschäftigt war auch die Reparaturabteilung, daneben war die Werft an verschiedenen Großumbauten beteiligt, von denen vor allem der Umbau der „Hanseatic“ („Empress of Scotland“) zu erwähnen ist. Unter diesen Umständen war eine Dividendenerhöhung auf 10 v. H. durchaus zu verantworten, zumal die Bilanz ein ganz ausgezeichnetes Bild vermittelt. Howaldt-Hamburg ist zweifellos eine der Perlen im Bundesbesitz, von der man hoffen möchte, daß sie ihren vornehmen Schimmer auch in den nächsten, zweifellos härteren Jahren behalten wird. Und noch eines: Angesichts der ungewissen Zukunft sollte der Bund nicht mehr lange zögern, eine Entscheidung über die Privatisierung der Werft zu fällen. Und zwar erstens im eigenen Interesse, denn jetzt finden sich noch Käufer, und zweitens auch zum Nutzen des Unternehmens selbst, dem der nun schon seit Jahren andauernden Schwebezustand weder angenehm noch nützlich sein kann. K. W.