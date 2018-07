Inhalt Seite 1 — Debrés Regierung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im Januar

Die Regierung Michel Debré ist gebildet. Dazu sind zwei Feststellungen zu machen. Erstens sollte man sich wegen des „Nationalismus“ des neuen Premierministers (wie die Ministerpräsidenten von nun an heißen) keine übertriebenen Sorgen machen. Zweitens aber ist der Einfluß der alten Parteipolitiker, der „Manager“, keineswegs zurückgegangen.

Gewiß war Debré ein entschiedener Gegner der EVG, und er ist noch ein Gegner des Gemeinsamen Marktes. Daß das aber nur Rückzugsgefechte sind, hat schon sein seinerzeitiges Eintreten für die Brüsseler Verträge gezeigt. Frankreichs Gesicht ist nach Afrika gewandt, und man weiß in Paris durchaus, daß die französische Afrikapolitik nur durchgeführt werden kann, wenn man sich mit Bonn über die Europapolitik einigt. Die Gegner de Gaulles auf der äußersten Linken behaupten denn auch schon, daß er sich an Bonn „verkauft“ habe. Das ist natürlich eine Verzerrung der Situation. Wahr ist daran nur, daß de Gaulle sich mit einer Selbstverständlichkeit zur französisch-deutschen Partnerschaft bekannt hat, die sich – wie so manches andere – eben nur der General leisten kann.

Auch wenn Debré trotz seiner Mitgliedschaft in europäischen Gremien nicht als ein ganz besonders begeisterter „Europäer“ angesehen werden kann, auch wenn sich seine grimmige Feindschaft gegen die arabischen Staaten und sein Mißtrauen gegen die USA als erschwerende Faktoren für die künftige französische Außenpolitik erweisen sollten, so darf darüber doch eines nicht übersehen werden: daß er und nicht Soustelle Premier wurde, stellt eine Niederlage des „totalitär“ gefärbten Flügels des Gaullismus dar.

Debré verkörpert ja nicht nur das, was vom alten jakobinischen Nationalismus noch übriggeblieben ist. Er ist zugleich der typischste Vertreter des Idealismus, der den Gaullismus bewegt. Das scheidet ihn von Soustelle, der seine idealistische Jugend als Mitbegründer der „Volksfront“ von 1936 längst hinter sich gebracht hat und geduldig an die planmäßige Unterwanderung der Schaltstellen der Staatsapparatur gegangen ist.

Soustelle auf Warteposten

Daß Soustelle nun das von ihm gewünschte Innenministerium (mit der Verfügung über die Polizei) nicht erhalten hat, stellt für ihn nach der bereits erfolgten Durchdringung des Informationswesens einen Rückschlag dar. Der Posten eines „Vizepremiers“, den er von seinem Rivalen Debré erhalten hat, stellt darum für ihn einen ausgesprochenen „Warteposten“ dar; nicht ohne Ironie haben seine Widersacher seinen Arbeitsbereich (Atomenergie, Erschließung der Sahara, der Communaute nicht beigetretene Überseegebiete) als „Ministerium für die Zukunft“ definiert.