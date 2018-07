I. Nasser, wie ihn keiner kennt – Rebell und Staatsmann

Von Joachim Joesten

Der Staatschef Ägyptens, Gamal Abdel Nasser, gehört nicht zu den Politikern, die sich gern und häufig im Gespräch mit fremden Besuchern über ihre Person, ihre Vergangenheit und ihre Pläne äußern. Erst in jüngster Zeit hat er häufiger Journalisten empfangen, so auch Joachim Joesten, dem es in diesem Fall nicht so sehr auf aktuelle Probleme der Nahost-Politik ankam, sondern vielmehr darauf, einmal, zu erkunden, wer dieser manchmal schwer durchschaubare neue Herr im Lande der Pyramiden überhaupt ist, woher er stammt und wie er lebt. Bereitwillig gab er Auskunft über seine ganz persönliche Sphäre, und lächelnd nahm er dabei gleichzeitig die Gefahr in Kauf, daß ein paar im legendenfreudigen Orient über ihn kursierende Legenden zerstört würden, und lieferte unversehens das Material zu dem Thema: Nasser, wie er wirklich ist und wie ihn keiner kennt...

Der junge Mann – von dem die Welt noch hören sollte – hatte das Abschlußexamen der Höheren Schule bestanden und meldete sich bei der Armee mit der Bitte, ihn als Offiziersanwärter aufzunehmen. Die Ärzte stellten fest, er sei gesund und von rascher Reaktionsgabe. So trat er denn vor die Prüfungskommission.

„Wie heißen Sie?“

„Ich heiße Gamal Abdel Nasser Hussein.“

„Wie ist der Name Ihres Vaters?“