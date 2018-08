Konvertibilität überschattet Konjunktur – Gegensätzliche Impulse in Großbritannien und Frankreich

Von Karl L. Herczeg

Die professionellen Wetterfrösche der Konjunkturbeobachtung stehen seit der Jahreswende vor der Aufgabe, in ihre reichlich verwickelten Kalkulationen auch noch die Auswirkungen der jüngsten europäischen Währungsmaßnahmen einzubeziehen. Mit dem Übergang zur Ausländerkonvertibilität erreichte London eine seit 1945 hartnäckig erstrebte Etappe.

Nach den dramatischen Pfund-Krisen von 1956 und 1957 konnten im vergangenen Jahr die Währungsreserven des Sterling-Blocks um 284 Mill. £ auf 1096 Mill. £ angereichert werden. Das geschah zwar weiterhin auf Kosten der wirtschaftlichen Aktivität in Großbritannien – die seit Jahren stagniert –, doch erschien dieser Sprung in das kalte Wasser der genannter Teil-Konvertibilität (die nicht auf Inländer ausgedehnt ist wie z. B. in der Schweiz) schon in Anbetracht der zunehmenden Spannungen zwischen London und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) notwendig. Aber auch die Schwäche des Dollars – die Goldreserven der USA verhinderten sich 1958 um 2,3 Mrd. $ – trug zu diesem Schritt bei, welcher die einstige Stellung der City als Finanzzentrum der Welt allmählich wiederherstellen soll. Gerade die schlechten Prognosen, die britische Währungsexperten dem Dollar für 1959 stellen, zeigen, daß es London bei den jüngsten Maßnahmen nicht bloß um einen Machtkampf mit der EWG, sondern auch um eine Auseinandersetzung mit der heutigen Leitwährung der Welt geht.

Wie läuft die Konjunktur?

Wie wird nun dieses Kernstück der europäischen Konvertibilitäts-Aktion zusammen mit der Franc-Operation das weitere Konjunkturgeschehen beeinflussen? In Großbritannien stehen in den nächsten zwölf Monaten Wahlen vor der Tür. Die Regierung steht daher vor der Notwendigkeit, für die taktischen Erfordernisse der Innenpolitik wie die „universellen“ Ambitionen der City einen tragbaren Kompromiß zu finden.

Dieser Seiltanz stellt die verantwortlichen Politiker vor schwierige Aufgaben: Die seit dreieinhalb Jahren stagnierende britische Wirtschaft bedarf dringender als irgendeine andere einer belebenden Konjunkturspritze, schon im Hinblick auf die kommende Auseinandersetzung mit der Labour Party.