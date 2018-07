Inhalt Seite 1 — Ein Großer, kein feierlicher Kerl Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz René Allemann

In wem weckt der Name Carl Spitteler heute noch ein anderes Echo als das vager Erinnerung? Aus einer Literaturgeschichte der zwanziger Jahre entsinne ich mich des Satzes, er gelte manchem als der „heimliche Kaiser“ deutscher Dichtkunst. Aber schon dieses Wort „heimlich“ deutete darauf hin, daß es mit seinem Ruhm selbst zu Lebzeiten ein seltsam Ding war. Als Sechzigjähriger erst fand er Anerkennung; sein genialischer Erstling „Prometheus und Epimetheus“ war schon ein Vierteljahrhundert früher herausgekommen und dabei lange Zeit so vergessen, daß selbst Freunde des Dichters von der Existenz dieses pseudonym erschienenen Werkes keine Ahnung hatten. Und den Nobelpreis, den er 1919 erhielt, verdankte er vielleicht weniger der Wirkung seiner Kunst als dem Effekt jener Rede über den „Schweizer Standpunkt“ im ersten Weltkrieg, in der er so temperamentvoll die eidgenössische Neutralität verteidigt und damit seinen eben erst erlangten Ruf in Deutschland bedenkenlos aufs Spiel gesetzt hatte. Es paßt in sein Schicksal hinein, daß seine kurzlebige internationale Berühmtheit Ergebnis eines politischen Mißverständnisses war.

In Wahrheit war er ein Abseitiger von Anfang an, und außerhalb der Schweiz, die in ihm den letzten Großen ihrer deutschsprachigen Literatur ehrt, scheint er seit langem der Vergessenheit anheimgefallen. Das ist nicht verwunderlich. Er gehörte zu keiner Schule, und er hat auch nicht Schule gemacht. In der Landschaft der deutschen Literatur wirkt er wie ein gewaltiger, aber einsamer erratischer Block, seiner Umwelt nicht recht zugehörig und von all dem Fremden um ihn her mit der Zeit überwuchert und zugedeckt: ein Sonderling, ein Einzelgänger, ein Kauz, der sich ein langes Leben lang darauf versteifte, eine sonderbar verwandelte und eigenwillig umgedeutete griechische Götterwelt in schwer zu deutenden episch-mythologischen Gesängen zu beschwören, die schon im Augenblick ihres Erscheinens als so unzeitgemäß empfunden wurden, wie sie heute noch wirken.

Um sein literarisches Erbe ist zudem ein langwieriger und unschöner Streit entstanden, der die längst beabsichtigte Herausgabe seines Gesamtwerkes mehr als dreißig Jahre über seinen Tod hinaus verzögert hat. Erst jetzt liegt es vor –

Carl Spitteler: „Gesammelte Werke“; herausgegeben im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft von Gottfried Bohnenblust, Wilhelm Altwegg, Robert Faesi; Artemis-Verlag, Zürich und Stuttgart; insgesamt 217,80 DM, Einzelbände zwischen 18,50 und 27,– DM.

Eine Spitteier-Renaissance werden auch diese elf Bände nicht einleiten. Einer Generation, die in Proust und Joyce, in Kafka und Musil ihre Leitsterne sieht, dürfte der 1845 Geborene, 1924 Gestorbene antiquiert und unzugänglich vorkommen. Fragwürdig mag ihr schon manches an seiner Sprache erscheinen: Die rhythmisch-poetische, an der Luther-Bibel gebildete Jamben-Prosa seines „Prometheus und Epimetheus“ hat für unsere Ohren (wie die verwandte Tonart Nietzsches im „Zarathustra“). einen fatalen Klang nach Kunstgewerbe bekommen, und die Freude an der reichen und bunten mythologischen Bilderwelt der späteren Ver\s-Epen mag mancher jugendstilige Nachhall trüben.

Und doch, trotz alledem: welch ein Werk! Seine Vereinzelung und wunderliche Abseitigkeit – oder, was auf dasselbe hinaussläuft, seine wahrhafte Originalität – hat schon dem alten Gottfried Keller Kopfzerbrechen bereitet, der nach der Lektüre des „Prometheus und Epimetheus“ von dem „unvergleichlichen oder wenigstens schwer zu vergleichenden Gedicht“ sprach, „wie wenn ein urweltlicher Poet aus der Zeit, wo die Religionen und Göttersagen wuchsen und doch schon vieles erlebt war, heute unvermittelt ans Licht träte und seinen mysteriösen und großartig naiven Gesang anstimmte“. Der große Realist stand betroffen und einigermaßen ratlos vor dem mythischen „Dunkel“ dieses Werkes. Aber er rühmte zugleich die Schönheiten seiner „sinnlich-plastischen Gestaltung“ – während der glatte Eklektiker Paul Heyse in Spitteler nichts als einen „Nebulisten“ sah, der „dicken allegorischen Qualm“ um sich verbreite.