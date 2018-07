Nach Jahrzehnten der Dividendenlosigkeit erhalten die Aktionäre der Hamburg-Amerika Linie (Hapag) für das Geschäftsjahr 1957 einen Bonus von 6 v. H. Diese Ausschüttung ist möglich geworden, weil der neue Großaktionär, die Deutsche Bank AG, für die in ihrem Besitz befindlichen Aktien auf die Gewinnberechtigung für 1957 verzichtet hat. Das ist zweifellos eine großzügige Geste gegenüber den freien Hapag-Aktionären, die dadurch nicht nur in den Genuß des 6prozentigen Bonus kommen werden (Hauptversammlung am 26. Februar), sondern jetzt bereits die Freude erlebten, ihre Aktien auf annähernd 120 v. H. steigen zu sehen, nachdem sie in den letzten Wochen zeitweilig auf nahezu 90 v. H. abgefallen waren.

Die Ausschüttung, die praktisch auf etwa 6 Mill. DM Hapag-Aktien zu zahlen ist (also rund 3,6 Mill. DM erfordern wird), wurde wohlweislich Bonus und nicht Dividende genannt. Denn tatsächlich dürfte es sich hier um eine einmalige Angelegenheit handeln. Für 1958 ist – wie aus einer Erklärung des Aufsichtsrats hervorgeht – mit Sicherheit keine Ausschüttung mehr zu erwarten. Die Frachtenbaisse hatte auch für die Linienfahrt einschneidende Folgen, deren Ende noch nicht abzusehen ist. Das ist aber nur die eine Seite des Problems. Man muß weiter bedenken, daß ab 1958 das volle Kapital von heute 52,32 Mill. DM zu verzinsen ist. Einen nochmaligen Verzicht wird die Deutsche Bank ihren eigenen Aktionären kaum zumuten können, es sei denn, sie kann glaubhaft machen, daß ein solcher Schritt im ureigenen Interesse der Bank liegt.

Immerhin hat die Deutsche Bank erreicht, daß die Hapag-Aktien wieder etwas Glanz bekommen haben, der ihnen durch die Schuchmannschen Eskapaden nahezu vollständig abhanden gekommen war. Die Deutsche Bank, die knapp 80 v. H. des Hapag-AK in Händen haben dürfte, hat immer wieder betont, daß sie das Paket nicht als Dauerbesitz ansieht. Ihr kann ein günstiges Hapag-Klima also nur recht und auch einige Opfer Wert sein. Es ist nicht leicht, geeignete Interessenten für das Paket, das möglichst nicht geschlossen weitergegeben werden soll, zu finden. Wie man in den Börsensälen hörte, haben Verhandlungen mit Oetker zu keinem Erfolg geführt. Es wurde nicht bekannt, woran das gelegen hat, aber eines ist sicher: der Einsatz, mit dem die Deutsche Bank im vergangenen Jahr um die Unabhängigkeit der Hapag gekämpft hat, wäre vertan, wenn die Reederei ihre Selbständigkeit durch Anschluß an einen anderen maßgeblichen Schiffahrtsinteressenten einbüßen sollte. K. W.