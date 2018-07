Auch in diesem Jahr hat die Deutsche Schiffsbeleihungs-Bank AG, Hamburg, wieder sehr frühzeitig ihre vorläufigen Bilanzzahlen per 31. Dezember 1958 bekanntgegeben. Danach wird die Bilanzsumme etwa 240 Mill. DM erreichen. Das sind 60 Mill. DM mehr als Ultimo 1957. Die Steigerung liegt leicht über dem Vorjahreszuwachs. Sie ist ausschließlich auf eine Erhöhung der Ausleihungen zurückzuführen, die sich auf etwa 221 (153,5) Mill. DM belaufen. Im abgelaufenen Jahr hat sich die durch die Frachtenbaisse in der Schiffahrt eingetretene Stagnation also im Schiffshypothekenabsatz noch nicht bemerkbar gemacht. Auch in diesem Jahr rechnet das Institut noch mit einem Anwachsen der Ausleihungen; mit weiteren Prognosen ist sie allerdings zurückhaltend.

Immerhin dürften die zu erwartende Erreichung der Umlaufsgrenze und die auf Grund laufender Kreditverhandlungen nochmalige Ausdehnung des Geschäfts trotz der im Geschäftsjahr 1958 durchgeführten Kapitalerhöhung um 2 auf 7 Mill. DM eine abermalige Aufstockung des Grundkapitals notwendig machen.

Im Darlehensgeschäft hat sich die verstärkte Beleihung von Seeschiffen fortgesetzt. Neu erschienen hierbei einige Auslandskredite, die die Bank in Zusammenarbeit mit anderen Schiffsbeleihungs-Instituten „im Interesse der Beschäftigung deutscher Werften und aus sonstigen volkswirtschaftlichen Gründen“ durchgeführt hat. Inwieweit die Bemühungen der Werftindustrie, durch Erleichterung der Hennes-Bedingungen die Möglichkeiten zur Finanzierung ausländischer Schiffsbauten in der Bundesrepublik zu verbessern, zu einer vermehrten Einschaltung der Schiffsbanken bei der Hypothekenhergabe an ausländische Schiffseigner führen wird, ist gegenwärtig noch offen. Angesichts der zur Zeit herrschenden Kapitalmarktverhältnisse besteht jedoch kein Zweifel daran, daß ein solcher Schritt zu keiner Benachteiligung deutscher Schiffsbauvorhaben führen wird. Bemerkenswert ist überdies die Feststellung des Hamburger Instituts, daß im Verhältnis zu den Gesamtausleihungen keine nennenswerten Rückstände bei den Darlehensnehmern zu verzeichnen sind.

Die Deutsche Schiffsbeleihungs-Bank AG, Hamburg, verkauft gegenwärtig 5 1/2prozentige Pfandbriefe, allerdings ist die Nachfrage nach diesen niedrig verzinslichen Papieren im breiten Publikum begrenzt. An flüssigen Mitteln verfügte die Bank am 31. Dezember 1958 über 6,5 Mill. DM. Dieser Betrag wird sich im Januar wesentlich erhöhen. Daneben weist die Bank 1,6 Mill. DM leicht realisierbare Wertpapiere aus. Diese Feststellung ist deshalb wichtig, weil im Vorjahr die Liquidität am Jahresende erheblich höher war. –dt