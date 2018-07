Der amerikanische Maler Ben Shan, der diese Bild gemalt hat, ist Realist in der Gesinnung, aber nicht unbedingt in der Malerei. Er braucht den realen Anlaß, um als Künstler Stellung zu nehmen Dabei engagiert er sich mit seinem Thema, wie van Gogh es tat und nach ihm Dix oder Grosz. Als Maler nimmt er sich aber die Freiheit, das Bill nach seiner eigenen Wahrheit zu formen. Sein Zu ist dabei die harte Botschaft, die in der stummen Angst der Wartenden mit ihren bleichen versteinerten Gesichtern in der weißen Ab sperrschnur und den toten Fensterhöhler der Gebäude deutlich zum Ausdruck kommt