Dieses Bild bedarf keiner Erläuterung. Das ist das Ende – der Reihe „Kampf und Krieger in der Kunst“, die wir in den letzten zehn Nummern dieser Zeitung veröffentlicht haben. An Stelle eines Nachrufes möge lieber ein Vorwort stehen:

Das Individuum kann sich nur im Abbild und nicht im Zeichen erkennen (vgl. 1–5: Rubens 1638.) Die zweite industrielle Revolution, die mit der Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt 1769 eingesetzt hatte, mußte ihren Voraussetzungen nach das Individuum entmachten. Zwar vermochten die überlieferten Formen vorerst noch zu beharren (vgl. 6: David 1799). Doch die gesellschaftlich bestimmenden Mächte bildeten sich immer nachhaltiger in Organisationen aus, die den einzelnen wohl benötigten, ihn aber selbst in höchster Funktion nur als untergeordneten. Bestandteil gelten lassen durften (vgl. 7–9: Goya 1814, Delacroix 1824, Klee 1920).

Die Organisation jedoch kann sich nie im Abbild, sondern nur im Zeichen repräsentieren. Diejenige Kunst also, die den weiterweisenden Kräften dieser Gesellschaftsordnung entsprang, mußte sich zum Zeichenhaften hin entwickeln (vgl. 10: Picasso 1937). Sie erfüllte sich, schließlich im sogenannten Abstrakten unüberbietbar, weil „abstrakt“ keine sinnvolle Steigerung zuläßt. Diese Darstellungsweise gehört als zureichende Lösung bereits der Vergangenheit an: Ihre Werke verwaltet längst die Kunstgeschichte.

Für die Gegenwart ergibt sich daraus zunächst folgender Schluß: Entgegen allgemeinen Vorurteilen unterliegt das Verhältnis von Individuum zu Organisation auch heute ständiger Wandlung. Und zweifellos erwächst aus dem perfektionierten Apparat ein – wenn man so will – neues Individuum. Daß dieser genau nachweisbare, notwendige, weil organische Vorgang häufig mit formellen Scheinbegründungen geleugnet wird, führt zu fruchtlosen Reibereien im Schattenreich der Ideologien – oder zu Todesurteilen.

Ein Programm über seinen natürlichen Ablauf hinaus aufrechterhalten zu wollen, kostet stets anachronistische Anstrengungen, die niemals auf die Dauer überzeugen. Denn die Vorspiegelung, alles sei noch beim alten, läßt günstigstenfalls auf die Erleichterung schließen, damit auch das unbewältigte Neue von vornherein in reichlich erprobte Griffe zu bekommen.

Jede Revolution aber endet einmal in Tradition, deren unabwendbare Erstarrung zum Sprengen jener Mauern herausfordert, die zu errichten einst Freiheit bedeutet hatte. So kann auch das früher total gültig gewesene Zeichen nicht länger beanspruchen, die kommende individualbezogene Ordnung überzeugend darzustellen. Keine Hoffnung besteht, daß etwa solche Zustände unbeschadet wiederhergestellt werden könnten, wie sie vor seinem Erscheinen geherrscht hatten.

Vielmehr wird sich allmählich eine neue Bildhaftigkeit durchsetzen, die freilich auch weit genug sein muß, die Widersprüchlichkeit der Erfahrungen alles Vergangenen in sich aufzuheben.

Rolf Linnenkamp