Eine ungewöhnliche Stille herrschte in <5er sonst so lauten Halle der Kraftstation. Das tiefe Summen der Großturbine war plötzlich verstummt. Abgebrochene Maschinenteile lagen herum; auf dem Boden bildeten sich große öllachen.

Dieser Tag hatte wie jeder andere begonnen. Der hochmoderne, fast automatisierte Metallbetrieb mit seinen 5000 Beschäftigten hatte zur gewohnten Stunde die Arbeit aufgenommen. Jetzt — gegen 10 Uhr 30 — war die große Turbine ausgefallen, von der die Hallen 2 und 3 mit Strom versorgt wurden. Mehrere wichtige Fertigungsmasdiinen mußten deshalb abgeschaltet werden. Dabei war die Turbine erst vor eineinhalb Jahren aufgestellt worden! Während Ingenieure und Techniker fieberhaft an der Maschine arbeiteten, erklärte Direktor Dr. Bauer dem Betriebsinhaber, Herrn Goslar, die Ursachen des Ausfalls und die voraussichtlichen Folgen: "Irgend jemand hat eine Ölleitung verquetscht, und dann haben die ölpumpen versagt. Als Folge davon ist das ganze komplizierte Getriebe auseinandergeflogen. Ein Schaden, der sich nicht so schnell beheben läßt. Wichtige Teile müssen ausgebaut und neu gefertigt werden. Das dürfte die größte Reparatur geben, die wir bisher an unseren neuen Maschinen hatten "Erst die Betriebserweiterung, dann vor allem die kostspielige Automatisierung — und nun läßt uns ausgerechnet unsere größte Turbine im Stich", entgegnete Herr Goslar. Wie gut, daß wir damals auf Ihren Rat hin eine Maschinenversidierung bei Gerling abgeschlossen haben, sonst wären jetzt einschneidende Einschränkungen erforderlich. Aber sagen Sie, ich bin mit den Einzelheiten nicht so vertraut, wie ist jetzt der Gang der Dinge?" "Nun, wir haben sofort um den Besuch eines Gerimg Ingenieurs geDer Betriebsinhaber blickte ihn skeptisch an: "Wenn sich nun aber zeigt, daß ein Fehler des Bedienungspersonals vorgelegen hat?" Das macht nichts. Schäden durch Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, ja Böswilligkeit des Personals sind ebenso versichert wie Betriebsunfälle, Konstruktions, Material- oder Montagefehler. Auch Schäden durch Sturm, Frost oder Eisgang werden von Gerling gedeckt. Solche Schäden an betriebswichtigen Maschinen sind sehr schwer im voraus zu kalkulieren. Dazu braucht man erhebliche Kapitalrücklagen " die wir für Investitionen weit besser verwenden können", warf Herr Goslar ein.

Ausfalle durch eine Masdiinen Betriebsunterbreduings- Versicheruns abzudecken Bei teilweise! oder völligem Betriebsstillstand infolge eines Maschinenschadens werden dann nicht nur die weiterlaufenden Kosten ersetzt, d die Versicherung erstattet auch den entgangenen Gewinn HenvGoslar hatte aufmerksam zugehört: "Das wollen wir gleich mit dem Gerlmg Ingenieur besprechen, sobald er sich den Turbinenschaden angesehen hat. Lassen Sie inzwischen die notwendigen Unterlagen zusammenstellen und kommen Sie dann bitte mit dem Herrn in mein Büro . In jedem technischen Betrieb, gleich welcher Größe, können plötzlich kleine Ursachen große Wirkungen haben. Wie man sich dagegen schützen und ein Unternehmen von betriebsfremden Risiken freihalten kann, zeigt die Schrift "Die Bedeutung der Maschinenversicherung. Sie wird vom Gerling Konzern, Abteilung KundendienstKöln, vonWerth Straße 1—6, gern allen Interessenten kostenlos zugestellt. vel Y iem, g" nicht ausreichen Versicherungsprämien dagegen sind konstante Kosten, die wir als Betriebsausgaben steuerlich absetzen können, was bei Kapitalrücklagen nicht der Fall ist " Der Betriebsinhaber war sicMich erleichtert: "Wenn die Sache sich so verhak, brauchen wir uns kerne Sorgen wegen der Reparatur zu machen Hoffentlich dauert sie nicht zu lange: denn während des Stillstandes haben w sicher emen erheblichen Produktionsausfall, müssen aber die Lohne und Gehälter weiterzahlen und zahlreiche andere "Das ist richtig. Deshalb hat mir auch neulich der Gerling Fadbmann, der regelmäßig unsere Maschinen inspiziert, vorgeschlagen, solche nicht mehr erwirtschaftet werden können, sondern