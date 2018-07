Dem Frankfurter Staatsanwalt war es gegeben, kurz vor Weihnachten den Schleier der Geheimhaltung jäh zu zerreißen, den „wohltätige“ Hände schon vor langer Zeit über das traurige Schicksal der Gemeinnützigen Deutschen Wohnungsbaugesellschaft m.b.H., Berlin-Dahlem, gebreitet haben. Kurz entschlossen ließ er den bereits Anfang 1958 fristlos entlassenen Direktor dieser bundeseigenen Gesellschaft, H. Klawonn, verhaften. Die Spatzen haben es lange genug von den Dächern gepfiffen, daß die bekannten finanziellen Schwierigkeiten der „Deutschbau“ nicht mit rechten Dingen zusammenhängen. Ohne hier den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorgreifen zu wollen – die gewiß über handfeste Verdachtsmomente verfügen dürfte –, soll hier nur die Frage interessieren, warum in dieses Dunkel nicht schon viel früher hineingeleuchtet worden ist.

Immerhin stehen doch Steuergelder auf dem Spiel, und der auf mehrere Millionen DM geschätzte Verlust des Unternehmens (das früher einmal zu den durchaus lukrativen Bundesbeteiligungen gehörte) ist wirklich kein Pappenstiel. Schon im laufenden Rechnungsjahr enthält der Bundeshaushalt eine Liquiditätshilfe zugunsten der Deutschbau in Höhe von 7,5 Millionen DM. Wäre es nicht schon damals, als dieser Betrag in den Etat eingesetzt wurde, an der Zeit gewesen, der breiten Öffentlichkeit klaren Wein einzuschenken?

Wer das hätte tun sollen? Der Aufsichtsrat der Deutschbau, der es sich ziemlich lange überlegte, bevor er im Mai vorigen Jahres zurücktrat? Oder aber der Bund oder die Deutsche Bundespost als Gesellschafter? Nun, wir meinen, daß der Bundeswohnungsbauminister, in dessen engerem „Zuständigkeitsbereich“ sich dieser traurige Fall zutrug, der unangenehmen Pflicht der Klarstellung hätte nachkommen sollen. Jetzt ist es dafür freilich zu spät, nachdem sich die Staatsanwaltschaft dieser Angelegenheit angenommen hat, deren Ermittlungen durch solche „Klarstellungen“ nur gestört werden könnten. Was nun auch immer die Gründe gewesen sein mögen, die das große Schweigen verursachten: der vielzitierte kleine Mann auf der Straße muß jetzt den Eindruck gewinnen, als sei hier bewußt der Versuch gemacht worden, etwas zu vertuschen. Hat er etwa sogar recht?

Und eine zweite Frage, die sich geradezu aufdrängt. Wie ist es überhaupt möglich – wir sprechen hier gar nicht von dem Fall Klawonn –, daß sich ein Direktor eines bundeseigenen Unternehmens unlauterer Machenschaften schuldig machen kann? Er unterliegt doch der Kontrolle eines Aufsichtsrates, der sich in der Regel aus Beamten zusammensetzt, aus höheren Beamten mit juristischen Staatsprüfungen. Fehlt es diesen Aufsichtsratsmitgliedern vielleicht an den im Geschäftsleben unbedingt erforderlichen kaufmännischen Erfahrungen?

Wenn dem so ist – auch in dieser Beziehung wird die Staatsanwaltschaft im Falle der Deutschbau gewiß interessante Aufschlüsse vermitteln –, dann müssen in puncto Besetzung der Aufsichtsräte bundeseigener Gesellschaften schleunigst die Konsequenzen gezogen werden. Fragen über Fragen, denen sich weitere anschließen werden, wenn Klawonn, wie Auguren wissen wollen, gegen Stellung einer Kaution schon bald auf freien Fuß gesetzt werden sollte. Denn sein persönliches Vermögen ist doch schon vor Monaten seiner Verfügungsgewalt entzogen worden. – Bonn hätte dann wieder einmal einen ausgewachsenen Skandal.

Günter Koch