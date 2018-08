Die Bemühungen Moskaus, mit dem Westen ins Gespräch zu kommen, in langen Konferenzen Zeit zu gewinnen und damit die Konsolidierung Westeuropas zu verzögern, sind verständlich. Der Kreml will offenbar selber den Zeitpunkt bestimmen, in dem ein neuer Vorstoß zur Verwirklichung von Lenins Vermächtnis – Sieg des Kommunismus in der ganzen Welt – unternommen wird. Die kommunistische Gefahr ist für alle offensichtlich, und je näher man an die Sowjetunion grenzt, desto mehr glaubt man, von ihr zu wissen. Deswegen setzt immer in den Randstaaten der Demokratie eine Panikstimmung ein, sobald von Annäherungsversuchen zwischen Moskau und Washington berichtet wird. Dabei neigt man oft dazu, in jedem Schritt der Sowjets eine tiefbegründete und überlegte Haltung zu suchen und gleichzeitig die Maßnahmen der Westmächte zu unterschätzen. B-w