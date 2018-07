Die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG, Essen, die jetzt ihren Abschluß für 1957/58 (30. Juni) vorgelegt hat, schlägt ihrer Hauptversammlung eine Bonuslösung vor. Danach soll auf das Aktienkapital von 428 Mill. DM wie in den beiden vorausgegangenen Geschäftsjahren wieder eine Dividende von 10 v. H. verteilt werden. Daneben ist für das jetzt abgelaufene Geschäftsjahr ein Bonus von 2,5 v.H. vorgesehen. Die Gesellschaft scheint demnach die diesjährige Dividendenerhöhung nur als eine vorübergehende Maßnahme anzusehen. Im Geschäftsbericht wird dies auch näher begründet, indem darauf hingewiesen wird, daß das Ergebnis aus 1957/58 im wesentlichen durch die Beendigung der Sonderabschreibungsmöglichkeiten nach dem Investitionshilfegesetz und dem ermäßigten Körperschaftssteuersatz beeinflußt wurde. Das günstige Zusammentreffen beider Umstände wird jedoch nicht von nachhaltiger Wirkung sein, weil bereits in Kürze mit einem stärkeren Anwachsen der Abschreibungen zu rechnen ist. Außerdem wird auf die erhebliche Verringerung der Zuwachsrate beim Stromabsatz verwiesen. Für die bisherigen Monate des laufenden Jahres ergibt sich nämlich ein Rückgang in der nutzbaren Stromabgabe von 3 v. H. Im Vorjahr war sie noch um 10,9 v.H. gestiegen. Der Bericht verweist weiter auf die erneute Steigerung der Selbstkosten. Auch der noch nicht zu übersehende weitere Konjunkturverlauf sowie die in Vorbereitung befindlichen gesetzgeberischen Arbeiten auf den verschiedensten Rechtsgebieten machen für eine Vorausschau eine ruhige und abwartende Haltung unerläßlich.

Die Verlangsamung der Produktionssteigerung in der Bundesrepublik ist nicht ohne Einwirkung auf den Stromabsatz geblieben, der mit 24,82 Mrd. kWh einen neuen Höchststand erreichte. Die Zuwachsrate ging weiter auf 6,7 (10,9) v. H. zurück. Der Strommehrverbrauch der Abnehmer wies starke Unterschiede auf. Die gleichmäßigste jährliche Steigerung liegt nach wie vor bei den Tarifabnehmern, die ihren Bezug um 11,6 (13,2) v.H. erhöhten, wobei die Haushaltsabnehmer sogar eine Steigerung von 17 v. H. erreichten. Dagegen betrug die Zuwachsrate der industriellen Abnehmer nicht einmal ganz die Hälfte des vorjährigen Steigerungssatzes.

Die Verwaltung hat sich schon in früheren Jahren mit ihrer Investitionsplanung auf eine jährliche Steigerung von 6 v. H. eingestellt. Im Berichtsjahr wurden 330,67 (285,21) Mill. DM investiert. Auch in den kommenden Jahren wird der Investitionsumfang kaum geringer sein.

Nach dem Vorstandsbericht stehen die Investitionen auf der Braunkohle im Vordergrund. Die Erweiterung dieser Ausbauten hat dazu geführt, daß die für die öffentlichen Kraftwerkzwecke in Nordrhein-Westfalen gebrauchte Rohbraunkohle von 13,2 Mill. t im Jahre 1948 auf 31,4 Mill. t anstieg und in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich nochmals auf etwa das Doppelte anwachsen wird. Im vergangenen Jahr wurden 45 v. H. Braunkohle aus neuem Tagebau produziert, gegen 9 v. H. im Jahre 1952. 1970 wird dieser Satz auf 96 v. H. steigen.

Der Bericht verweist auf die wesentliche Verbesserung am Kapitalmarkt, die einen Ersatz der stark eingeschränkten Selbstfinanzierung durch Inanspruchnahme des Kapitalmarktes ermöglicht. Ein angemessener Teil des Investitionsbedarfes wird jedoch weiterhin durch Selbstfinanzierung gedeckt werden müssen. Für die Versorgungswirtschaft sei die Finanzierung von Ersatzanlagen aus ausreichend bemessenen Abschreibungen von ausschlaggebender Bedeutung. Die Beschneidung der degressiven Abschreibungen durch das Steuer-Änderungsgesetz vom Juli letzten Jahres ist daher mit Besorgnis aufgenommen worden.

Mehr als eine Seite des Geschäftsberichtes wird der Atomenergie gewidmet. Es seien noch zahlreiche Probleme zu lösen und Erfahrungen zu sammeln, bis der Einsatz der Atomenergie in einem energiewirtschaftlich vertretbaren Umfang erfolgen kann. Das RWE hat die AEG im vergangenen Jahr mit der schlüsselfertigen Lieferung und Errichtung eines 15 000 kW-Versuchsatomkraftwerkes beauftragt. An der Versuchsatomkraftwerk Kahl GmbH ist die Gesellschaft mit 80 v. H. beteiligt. Das Versuchsatomkraftwerk ist das erste in der Bundesrepublik im Bau befindliche Atomkraftwerk. Unabhängig hiervon wurden zur Errichtung einer Atomgroßkraft-Werkanlage Angebote für 150 bis 250 MW angefordert. Damit besitzt das RWE bereits wertvolle Grundlagen, wie sie auch nach dem deutschen 500-MW-Versuchsprogramm durch Projektierungsaufträge erarbeitet werden sollen, aber erst in mehreren Jahren zur Verfügung stehen werden. Ga.