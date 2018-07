Sozialeinrichtungen lähmen die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft an neue Verhältnisse

Von Francesco Kneschaurek

Bei der Betrachtung der amerikanischen Wirtschaftszahlen fällt auf, daß – obschon die Gesamtproduktion wieder das Niveau vor der jüngsten Recession erreicht hat – die Arbeitslosigkeit noch mehr als doppelt so groß ist wie vor anderthalb Jahren. Die Zahl der Arbeitslosen ist zwar im Laufe des konjunkturellen Wiederaufschwungs um mehr als eine Million zurückgegangen; die Wiedereinstellung der stellensuchenden Arbeitskräfte ging jedoch viel weniger rasch vor sich als man es auf Grund der Produktionsentwicklung hätte erwarten können. Außerdem hat sich die Rückbildung der Arbeitslosigkeit in den letzten Monaten verlangsamt. Die Zahl der Arbeitslosen scheint sich tendenziell auf einem Stand von etwa 4 Millionen zu „stabilisieren“.

Es gibt Wirtschaftsexperten, die der Ansicht sind, daß dieser Zustand auch in Zukunft fortdauern wird, ungeachtet der Tatsache, daß die Produktion, das Realeinkommen und der Konsum schon im kommenden Jahr neue Rekordhöhen erreichen werden. – Steht den amerikanischen Wirtschaftspolitikern, die sich erst kürzlich mit dem für sie völlig neuartigen Problem einer „inflationären Recession“ auseinanderzusetzen hatten, in den kommenden Jahren eine neue Überraschung in der Form einer „Prosperität mit Unterbeschäftigung“ bevor?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst einmal über den mutmaßlichen „Charakter“ der künftigen Arbeitslosen im klaren sein. Viel spricht dafür, daß die Arbeitslosigkeit der nächsten Jahre weniger konjunktureller als struktureller Natur sein wird.

Angestellte ersetzen Arbeiter

Die Nachfrage-, Produktions- und Beschäftigungsstruktur unterliegt im Verlauf des wirtschaftlichen Wachstumsprozesses einem ständiger Wandel. Während die Beschäftigungsmöglichkeiten in einzelnen Branchen zurückgehen, nehmen sie in anderen rasch zu. Auch die Anforderungen an die berufliche Qualifizierung der Arbeitskräfte ändern sich mit der Zeit: die Beschäftigungsaussichten für ungelernte Arbeitskräfte vermindern sich, während umgekehrt der Bedarf an Facharbeitern sowie an technischen und kaufmännischen Angestellten überdurchschnittlich wächst. Schließlich erfordern die regionalen Unterschiede im wirtschaftlichen Wachstum auch noch eine räumliche Umschichtung der Arbeitskräfte.