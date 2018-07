Inhalt Seite 1 — Weitere Besserung der Lage in den USA... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von F. Kneschaurek

Die amerikanische Wirtschaft hat ihren Konjunkturrückschlag viel rascher als erwartet aufgefangen und befindet sich seit Mitte vergangenen Jahres bereits wieder in einer Phase des konjunkturellen Wiederaufschwunges.

Das Brutto-Sozialprodukt, als Maßstab für die gesamtwirtschaftliche Produktionsleistung, erreichte schon im 3. Quartal 1958 wieder das durchschnittliche Niveau des Jahres 1957. Der private Konsum und die staatlichen Ausgaben für Güter- und Dienstleistungen verzeichneten sogar einen neuen Rekord. Das gilt auch für das verfügbare Einkommen der Haushalte, das ja in entscheidendem Maße die Höhe der privaten Konsumausgaben bestimmt. Auch die Industrie vermochte in den letzten Monaten dieses Jahres, bis auf wenige Prozent, an ihre Leistungen vor der Recession anzuknüpfen. Der Index der industriellen Produktion war im Oktober 1958 nur mehr knapp 3 Punkte vom bisherigen Höchststand (September 1957) entfernt. Die Zahl der Arbeitslosen, die im Tiefgang der Recession über 5,5 Millionen betrug, bildete sich innerhalb von vier Monaten auf 3,8 Millionen zurück.

Der weitere Verlauf der amerikanischen Konjunktur hängt nun weitgehend von der Entwicklung jener Wirtschaftsbereiche ab, die ihrer Natur nach besonders labil und konjunkturempfindlich sind und deren hektisch schwankender Geschäftsgang denn auch die Recession verursachte. Es sind dies: 1. der Produktionsbereich der dauerhaften Konsumgüter, in erster Linie die Automobilindustrie; 2. die Bauwirtschaft; 3. die Investitionsgüterindustrie (vor allem die Eisen-, Stahl- und metallverarbeitende Industrie sowie die Maschinen- und Apparate-Industrie) und 4. die Vorratshaltung.

Man ist sich nämlich in den Staaten weitgehend darüber einig, daß der private Konsum an nichtdauerhaften Gütern und Dienstleistungen auch in diesem Jahr einen weiteren kräftigen Anstieg verzeichnen wird. Dies vor allem auf Grund der unverminderten Aufwärtsbewegung der verfügbaren Einkommen sowie des nach wie vor raschen Bevölkerungswachstums.

Sicher ist auch die weitere Zunahme der staatlichen Ausgaben für Güter und Dienstleistungen aller Art: das nun in Gang gekommene Straßenbauprogramm, das 1959 in beschleunigtem Tempo weitergeführt werden soll, der schier unersättliche Güterbedarf für die Kriegsbereitschaft und die Rüstung, die wachsenden „Engagements“ des Staates auf dem Gebiete der Sozial- und Wohlfahrtspolitik und nicht zuletzt auch die Forderung nach einer Intensivierung der wirtschaftlichen Hilfe an die unterentwickelten Länder: alle diese Faktoren werden den Finanzhaushalt des Staates in noch stärkerem Maße belasten als bis dahin und die Gesamtausgaben über das Niveau von 1958 hinaufdrücken, obschon gelegentlich der fromme Wunsch nach einer „sparsameren“ Finanzgebarung geäußert wird. Am Defizit dürfte aber auch Eisenhowers Lieblingsgedanke eines um jeden Preis ausgeglichenen Budgets wenig ändern.

So wird die Stärke und die Raschheit des konjunkturellen Wiederaufschwunges letzten Endes davon abhängen, ob und inwieweit die durch die steigenden Konsumausgaben des Staates und der Haushalte ausgelösten Auftriebstendenzen durch eine Belebung des bis vor kurzem noch stagnierenden Geschäftsganges in den „konjunktur-strategischen“ Wirtschaftsbereichen weiter potenziert werden können. Dazu ist stichwortartig folgendes zu bemerken: