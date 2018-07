Das Werk, das im Münchner Residenztheater seine Uraufführung erlebte, ist nicht ganz original. Aber die drei Köche, die daran gekocht haben, brachten ein durchaus charaktervolles Gericht zustande, geeignet, der Ernährungskrankheit des zeitgenössischen Spielplans abzuhelfen.

„Die Herzogin von Langeais“ verdankt ihr Dasein Balzac. Von dieser Herkunft haftete ihr zunächst die enge Verquickung von Schicksal und Gesellschaft an, die das uraufgeführte Schauspiel nur noch andeutungsweise bewahrt hat: im Milieu.

Jean Giraudoux machte aus der Novelle ein Filmmanuskript. In dessen Dialogen verschob sich das Gewicht unversehens vom Gesellschaftskritischen auf das Individuelle. Aus der bloßen Affäre, von der „tout Paris“ spricht, wurde ein psychoanalytischer „Fall“, ein Fall von tragischer Verfahrenheit gleichsam ab ovo.

Die kalte, bewußt zum Äußersten reizende und das Äußerste konsequent verweigernde Koketterie ist hier mehr als nur frivoles Spiel einer Königin der Salons. Die Kokette ist nicht gewillt, durch unbesonnene Hingabe an einen die Herrschaft über alle zu verlieren. Es ist die Strategie einer erotisch vermurksten, verheirateten Frau, die sich an der Männerwelt rächen will.

Giraudoux hat dieses „private“ Motiv entscheidend in den Vordergrund gerückt – während das Gesellschaftliche eigentlich nur in der verunglückten Konventionsehe und in einer allerdings verhängnisvollen Intrige dramatische Kausalität behielt. So blieb es nun auch in der Bühnenfassung, die des Dichters Sohn Jean-Pierre unter getreuester Beibehaltung des Filmtextes arrangierte.

Wäre diese Herzogin nicht schon viel mehr ein Kind Giraudoux’ als das Geschöpf Balzacs, so würde die Handlung kaum den brutalen Eklat jener Szene überleben können, in welcher der unerträglich herausgeforderte Liebende die Heißbegehrte vor Zeugen als Kokette entlarvt und beschimpft. So aber, im Rahmen des „Falles“, wird es völlig begreiflich, daß gerade diese Szene den „Komplex“ bei der Herzogin löst: daß sie endlich sich selbst als Liebende versteht, im selben Augenblick, in dem sie den Geliebten für immer verloren hat.

Wie sie nun um den Verhärteten hoffnungslos wirbt, wie sie zerbricht, wie sie schließlich aus der Welt verschwindet, wie der zu spät Aufgeklärte sie im Kloster wiederfindet, um sich mit einer Sterbenden zu versöhnen – das ist „großes Liebesdrama“ klassischen Stils. Das ist nur noch menschlich, allgemeingültig, zeitlos, jenseits aller Zufälligkeiten.

Das Stück konnte keine vollkommenere Besetzung der beiden Hauptrollen haben als Agnes Fink und Klausjürgen Wussow. Auch Axel von Ambessers Spielleitung lenkte in ihrem Sinne das Ensemble, in dem Anne Kersten, Wolf gang Büttner und Kurt Stieler, der Achtzigjährige, erlesene Charakterstudien boten. Walter Abendroth