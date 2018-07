Die Hauptversammlung der Gebrüder Stollwerck AG, Köln, beschloß am 14. Januar, antragsgemäß für 1957/58 (30. 6.) eine 14 (12) v. H. erhöhte Dividende auf 9 Mill. DM gewinnberechtigtes Aktienkapital zu verteilen. Das Grundkapital wurde inzwischen auf 13,5 Mill. DM erhöht; die 4,5 Mill. DM jungen Aktien sind erst ab 1. 7. 58 gewinnberechtigt. Die dem Unternehmen durch die Kapitalaufstockung zugeflossenen Mittel werden nach Mitteilung des Aufsichtsratvorsitzenden, J. B. Rath, für notwendige Investitionen verwandt. Die Verwaltung rechnet damit, die darüber hinaus benötigten Investitionsmittel aus Abschreibungen decken zu können. Gerüchte über die beabsichtigte Ausgabe von Gratisaktien bezeichnete Rath als jeder Grundlage entbehrend.

Das Vorstandsmitglied der Dresdner Bank AG, Fritz Rudorf, bisher in der Hauptverwaltung Hamburg, ist nunmehr in der Hauptverwaltung Düsseldorf der Dresdner Bank tätig, nachdem Carl Schleipen kürzlich in den Ruhestand getreten ist.

Die Verwaltung der Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler (DEGUSSA) in Frankfurt/M. teilt mit, daß sie infolge der Ermäßigung der Körperschaftsteuer für den ausgeschütteten Gewinn in der Lage ist, für das Geschäftsjahr 1957/58 (30. September) eine Dividende von 14 v. H. auf 102 Mill. DM Aktienkapital vorzuschlagen, Die Gesellschaft hat zuletzt für 1956/57 eine Dividende von 11 v. H., davor 10 v. H. gezahlt. Die Hauptversammlung soll zum 18. Februar einberufen werden.

Die Continental Gummi-Werke AG, Hannover, rechnet für das Geschäftsjahr mit einer Erhöhung des Wertumsatzes gegenüber dem Vorjahr um mindestens 7 (1956 auf 1957: 1,2) v. H. und mit einer noch etwas größeren Zunahme des Mengenumsatzes. 1957 war der Wertumsatz rd. 636 Mill. DM, der höchste seit Bestehen der Gesellschaft. In einem Aktionärsbrief heißt es, daß die tatsächliche Entwicklung, insbesondere seit Mitte 1958, günstiger war, als die Verwaltung zu Beginn des Jahres 1958 erwartet hatte. Unter Berücksichtigung des ermäßigten Körperschaftsteuersatzes für den ausgeschütteten Gewinn, so heißt es, könnten die Aktionäre für das inzwischen auf 110,5 (davor 88,4) Mill DM erhöhte Grundkapital mit einem... höheren Dividendensatz als in den letzten Jahren (seit 1955: 12 v. H.) rechnen.

Die Federführung für die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Wertpapierbörse ist mit dem 1. Januar 1959 für die Dauer von zwei Jahren auf die Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg übergegangen.