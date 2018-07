Sind wir mit dem neuen „Währungsabkommen“ gegen alle Betriebsunfälle gewappnet?

Von Jacques Stohler

Der Übergang Europas zur sogenannten Ausländer-Konvertibilität ist, von den Kritikern auf der Linken einmal abgesehen, nahezu einstimmig positiv beurteilt worden. Die folgenden Ausführungen sind nicht als Kritik der kürzlichen Währungsmaßnahmen zu verstehen. Wir stellen vielmehr die Frage, ob eigentlich Gewähr dafür vorhanden ist, daß es bei dem nunmehr erreichten – und bereits sehr erfreulichen – Zustand ohne weiteres bleiben kann, und welche Gefahren drohen könnten.

Das „Europäische Währungsabkommen“ zwingt die Mitgliedländer zu einem gewissenhafteren Ausgleich ihrer Zahlungsbilanzen als seine Vorgängerin, die Europäische Zahlungsunion (EZU). Dadurch nähert sich das neue Währungssystem, unter dem wir nun leben, der alten Goldwährung. Eine weitere Eigenschaft der Goldwährung, die weitgehende Stabilität der Wechselkurse der nationalen Währungen, wurde aus der EZU übernommen. Die Kursstabilität hatte jedoch in der Zahlungsunion nicht die gleiche Bedeutung wie unter dem neuen Abkommen: im Notfall, wenn die Zahlungsbilanz eines Landes außer Rand und Band geriet, konnte sich das Defizit-Land – meist Frankreich oder England – auf die automatischen Stützungskredite der EZU-Partner verlassen.

Mißbrauchte Automatik

Diese automatischen Kredite waren, wie oft deutlich und noch öfter durch die Blume gesagt worden ist, eine Aufforderung zu einer Wirtschaftspolitik des „Bon Vivant“ und des geringsten Widerstandes. Sie waren aber, und darum geht es jetzt, auch noch etwas anderes: ein Ausgleichsmechanismus der nationalen Zahlungsbilanzen, der zwar mehr mißbraucht als sinnvoll angewandt worden ist, der es aber den Regierungen der Defizit-Länder manchmal erst ermöglicht hat, auf die Rückkehr zum handelspolitischen Protektionismus zu verzichten. Der Ausgleichsmechanismus der EZU ist nun durch die weit rigoroseren – neuen Statuten des „Europäischen Fonds“, der nur noch beschränkte (und bedingte) Kredite vermittelt, ersetzt worden. Daher der Zwang zum exakteren Ausgleich der Zahlungsbilanzen.

Was ist damit an die Stelle der automatischen EZU-Kredite getreten? Schließlich waren die Verfasser des Europäischen Währungsabkommens nicht Phantasten, die auf Wunder warteten; sie waren sich vielmehr des Problems eines Gleichgewichts im Zahlungsverkehr sehr wohl bewußt. An die Stelle der automatischen Kredite tritt der „Zwang zur monetären Stabilität“. Wenn wir das Wesentliche dieses neuen Instruments des Zahlungsbilanz-Ausgleichs erfassen wollen, dann müssen wir von der Vorstellung ausgehen, die sich die Väter des Währungsabkommens vom Zahlungsbilanz-Ausgleich gemacht haben.