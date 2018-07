Inhalt Seite 1 — Eine historische Hauptperson Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz Ernst

Der Name klingt wie ein Schlachtruf. Er war es seit langem innerhalb der englischen Armee, er wurde zum Schlachtruf für eine ganze Welt seit 1942, blieb es auch nach dem Ende des 2. Weltkrieges für die Briten und für die Organisation der westlichen Verteidigung. Und nun, nachdem der Marschall aus dem aktiven Dienst zurückgetreten ist, kämpft er weiter, in seinen Memoiren, die auf englisch sofort nach seiner Pensionierung und in deutscher Übersetzung kaum später erschienen sind:

Marschall Montgomery: „Memoiren“; Paul List Verlag, München; 620 S., 25,80 DM.

Hier ist ein ungewöhnlich offenes Buch. Das heißt nicht, daß nicht manches verzeichnet sein könnte (obwohl kaum bewußt verzeichnet, doch sei das in Einzelheiten nicht völlig ausgeschlossen); aber es soll heißen: daß man durch dieses Buch alles Wichtige über seinen Verfasser erfahren kann. Schopenhauer hat gesagt, es gebe vielleicht keine einzige selbstbiographische Darstellung, die nicht im ganzen wahrer sei als jede andere geschriebene Geschichte. Dieses Wort des Philosophen gilt für verschiedene Menschentypen in verschieden starkem Maße. Für einen so völligen Egozentriker wie Montgomery trifft es ganz besonders zu.

Egozentrisch ist Montgomery bis zum Außersten. Und zwar egozentrisch in einer ganz unenglischen Art: rechthaberisch bis zum Starrsinn, selbstgerecht trotz aller scheinbaren Selbstkritik, anderen Menschen gegenüber unmäßig kritisch, ohne die edlen Züge des toleranten Verständnisses, die seinen viel größeren „Freund“, wie er ihn immer wieder nennt, die Churchill auszeichnen. Man sucht bei ihm vergebens nach einem warmen Wort der Anerkennung für die Leistung der deutschen Kämpfer in Afrika und an der Invasionsfront.

Wenn man sich erinnert an die Worte des Arabien-Lawrence aus den Kämpfen an der türkischen Front des ersten Weltkrieges („da wurde ich zum erstenmal stolz auf den Feind, der meine Brüder getötet hatte“), an die Worte Churchills nach dem ersten Weltkrieg („Wahrlich, ihr Deutschen, für die Geschichte habt ihr genug geleistet“), oder an das, was dieser gleiche Churchill immer wieder nach 1945 gesagt oder geschrieben hat, dann bemerkt man, daß Montgomery viel tiefer steht. Aber nicht nur die Deutschen werden nicht verstanden und gewürdigt; all jenen auf britischer und alliierter Seite, die anderer Meinung sind als Montgomery, ergeht es ebenso.

Es kommt hier nicht darauf an, daß Montgomery zweifellos oft recht behielt, wenn er sich mit seinen Vorgesetzten und Kameraden auseinandersetzte. sondern darauf, wie er diese Auseinandersetzungen darstellt. So ist es kein Wunder, daß das Buch auf so vielen Seiten Widerspruch aufrief, daß die Italiener sich beleidigt fühlten, daß Engländer und Amerikaner sich wehrten. In einem wichtigen Punkt hat Montgomery sich auch schon öffentlich korrigieren müssen: er hatte behauptet, sein Vorgänger Auchinleck habe im August 1942 sich schon auf die Räumung Ägyptens eingestellt gehabt. Auchinleck konnte beweisen, daß das nicht der Fall war.