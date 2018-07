Für Leute, die der abenteuerlichen Welt des Hochgebirges zugetan sind, aber vielleicht – wie so viele – zu große Selbstsicherheit und zu geringe Kenntnis der Gefahren mit auf die Reise nehmen, war ein Referat beherzigenswert, das der Berchtesgadener Landesarzt der Bergwacht, Dr. Neureuther, bei einer Sportärztetagung in Schellenberg hielt. Nach seinen Mitteilungen fanden in den letzten zwölf Jahren 60 000 ärztliche Hilfeleistungen, 20 000 Abtransporte vom Berg und 750 Totenbergungen statt. Noch interessanter als diese Zahlen aber war die Begründung, die Dr. Neureuther für die rapide Zunahme der Bergunfälle gab: sie seien indirekt verursacht durch die „technische Brücke“, mittels deren der Tourist heute schnell und mühelos in die Gefahrenzone geführt werde, die er als solche nicht zu erkennen vermöge. Gipfelstationen über der 3000-Meter-Grenze seien keinesfalls zu empfehlen, und Bergbahnen auf das Matterhorn oder den Mont Blanc nur Ausgeburten der Rekordsucht. Den Preis dafür muß der Ungewohnte oder Unvorbereitete unter Umständen mit Höhenkrankheit, Herzinfarkt oder Gehirnblutungen bezahlen.

Bedenkt man, wie viele schwere Bergunfälle jahraus, jahrein passieren, die fast ausnahmslos auf Leichtsinn, Unwissenheit oder gar Besserwissenwollen zurückzuführen sind, so kann man nur wünschen, Ausführungen eines erfahrenen Sachkenners wie die hier zitierten fänden mindestens ebenso weite Verbreitung wie die verlockenden Reiseprospekte, die nur die Anpreisung der modernen „Bequemlichkeiten“ kennen, aber die Warnung schuldig bleiben. w-h