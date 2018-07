Inhalt Seite 1 — Hoag: Erste Aussage zur Stahlflaute Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Hüttenwerke Oberhausen AG berichtete als erstes Hüttenwerk an der Ruhr über das zum ersten Male seit langem wieder schwierige Geschäftsjahr 1957/58, das im ganzen montanen Bereich rückläufige Auftragseingänge, unausgenutzte Kapazitäten und sinkende Erlöse gebracht hat. Die Angaben dieser Gesellschaft, die auch als erste am 28. Januar ihre Hauptversammlung abhalten wird, dürften daher besondere Beachtung finden, weil sie als Hinweis auf die Situation der gesamten Stahlindustrie gewertet werden. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß die Hoag auf Grund ihres Produktionsprogramms bisher noch über dem Ruhrdurchschnitt gelegen hat.

Im Berichtsjahr 1957/58 (30. 9.) ist die Hoag tatsächlich noch – vergleichsweise – glimpflich davongekommen. Es ist allerdings bereits im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres eine merkliche Verschlechterung eingetreten, die sich nach den Angaben des Vorstandes im angdaufenen Jahr noch weiter verschärft hat.

Der Hoag-Umsatz betrug im abgelaufenenfenen Geschäftsjahre 767 Mill. DM gegenüber 770 Mill. DM im Vorjahr, bei einem von 23 auf 20 v. H. gesunkenen Exportanteil. Dieser vorerst noch leichte Rückgang im Umsatz zeigt sich auch in der Produktionskurve. Die Roheisenerzeugung ging leicht auf 1,38 (1,41) Mill. t zurück; das entspricht einem Monatsdurchschnitt von 115 234 (117 328) t. Für Rohstahl lautet die Jahreszahl 1,641, gegenüber 1683 Mill. t im Vorjahre. Der Monatsdurchschnitt ging auf 136 822 (140 304) t zurück. Demgegenüber stieg die Walzstahlerzeugung auf 1,269 (1,252) Mill. t; der Monatsdurchschnitt lag entsprechend mit 105 759 (104 344) t über dem des Jahres 1956/57. Aber im ersten Halbjahr des Berichtsjahres betrug der Monatsdurchschnitt 110 985 t, um im zweiten Halbjahr auf 100 536 t abzusinken. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres lag die Walzstahlproduktion der Hoag nur noch bei 91 000 t monatlich. Im Berichtsjahr wies die Erzeugung von Halbzeug für Fremde den stärksten Rückgang auf. Er betrug 25 v. H. gegenüber dem Vorjahr, und in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraumes sogar 39 v. H.

Einen besseren Überblick über die Nachfrageverschiebungen am Stahlmarkt geben die Versandzahlen der Hoag. Der Versand von Walzstahl lag mit einem Monatsdurchschnitt von 104 279 t nur unwesentlich unter dem des Vorjahres (104 373 t). Gestiegen ist der Versand von Oberbaumaterial auf 4344 (4010) t, von Formstahl auf 5465 (4552) t, von Grobblechen auf 38 819 (30 904) und von Mittelblechen auf 2856 (1967) t. Demgegenüber war der Versand von Halbzeug mit 13 064 (17 172) t, Stabstahl mit 17 519 (20 471) t, von Walzdraht mit 9644 (11 582) t, Feinblechen mit 4460 (4919) t und bei Draht und Drahterzeugnissen mit 6914 (7180) t zum Teil sehr stark rückläufig.

Diese Zahlen unterstreicht der Geschäftsbericht mit der Bemerkung, daß die Stahlnachfrage im Berichtszeitraum auf dem westdeutschen Markt erheblich abnahm. Dagegen sei der Stahlverbrauch insgesamt um etwa 3 v. H. gegenüber dem Vorjahre gestiegen. Auch im angelaufenen Geschäftsjahr werde sich die Nachfrage wegen der Hohe der Lagerbestände erst in einiger Zeit dem verbrauchsbedingten Bedarf anpassen können. Dabei werde die Bindung in der Montanunion von hemmendem Einfluß sein. Schon jetzt habe sich der Anteil der Wahlstahlimporte an der Inlandversorgung, vor allem aus Ländern des Gemeinsamen Marktes, vergrößert. Dagegen seien Bestellungen aus dem Montan-Union-Raum in erheblichem Maße ausgeblieben. Im Berichtsjahre ist der Auftragseingang bei der Hoag auf 72,5 v. H. des Fremdversandes an Walzstahlfertigerzeugnissen gegenüber 119,4 v. H. im Geschäftsjahr 1956/57 zurückgegangen. Dementsprechend ist auch der Auftragsbestand merklich geschrumpft. Die walzbaren Aufträge, die z. Z. in den Büchern der Hoag stehen, reichen für eine durchschnittliche Beschäftigung der Anlagen von 2 1/2 Monaten,

Entsprechend der Flaute im Auftragseingang sind im ersten Quartal 1958/59 die Roheisenerzeugung um 9,3 v. H. auf 0,324 Mill. t, die Rohstahlproduktion um 12,7 v. H. auf 0,371 Mill. t und die Walzstahlerzeugung um 16,9 v. H. auf 0,274 Mill. t zurückgegangen. Der Umsatz liegt ensprechend mit 161,4 Mill DM ebenfalls um 16,8 v. H. unter der Vergleichszahl. des Berichtsjahres.

Trotz dieser nicht unbedingt rosigen Aspekte werden die Investitionen, die auch im Berichtsjahr ohne Einschränkungen fortgesetzt worden sind, weiterhin hoch bleiben. Die früher angegebene Planung, die Rohstahlkapazität des Unternehmens auf 2 Mill. t jährlich zu steigern, ist trotz der derzeitigen Dämpfungserscheinungen noch aktuell. Im Geschäftsjahr 1957/58 investierte die Hoag rund 97 (44) Mill. DM, die etwa zur Hälfte aus Abschreibungen finanziert wurden. Das laufende Investitionsprogramm erfordert einen Finanzbedarf von 120 Mill. DM, der zu einem Drittel aus Abschreibungen sichergestellt sein wird. Als weitere Finanzierungsmittel kommen Fremdmittel in Frage, eine Kapitalerhöhung ist nicht vorgesehen.