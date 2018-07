Die „Kader“ müssen umlernen. Vor jedem Reisfeld, vor jedem Schweinestall hängt in der Volkskommune „Sputnik“ eine Tafel. Es ist eine Schultafel für die Besucher, denen hier beigebracht wird, wie man die Ernteerträge steigern kann. „Intensivierung“ heißt die Losung: bessere Düngung, engeres Bepflanzen. Die Volkskommune „Sputnik“ dient hierbei als Ausstellungsdorf. 200 000 Besucher aus allen Teilen des Riesenreiches wurden im letzten halben Jahr hier durchgeschleust. Wie Schulklassen notieren sie alles, was ihnen vorgeschrieben ist, auch die Gedichte von Mao, die in riesigen Schriftzeichen auf die Hauswand im Hintergrund aufgemalt sind. „Sputnik“ war die erste Volkskommune Chinas. Nach der Parteilegende hatten sich hier im Frühjahr 1958 eines Abends die Bauern zusammengesetzt und festgestellt: „So geht es nicht weiter. Die Entwicklung ist zu langsam.“ Dann hätten sie beschlossen, sich nach militärischem Vorbild zu organisieren, die Kolchosen eines Landbezirks zusammenzufassen und unter die Leitung eines Parteifunktionärs zu stellen. Die Frauen sollten nicht mehr kochen, sondern mit aufs Feld marschieren. Die Bevölkerung sollte in Kompanien eingeteilt werden, die man an die Brennpunkte der Produktionsschlacht wirft. In Wirklichkeit wurde die Idee im Zentralkomitee der Partei geboren.