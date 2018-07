Von Wolfgang Kriiger

Die Bundesbahn hat das Rechnungsjahr 1958 wieder mit einem Verlust abgeschlossen. Allen Bemühungen zum Trotz – d. h. trotz Erhöhung der Personen- und Gütertarife, Rationalisierung und Sparmaßnahmen – bleibt in der Bilanz 1958 die bereits zur Tradition gewordene gute halbe Milliarde offen, die aus allgemeinen Steuermitteln abgedeckt werden muß. Das ist unerfreulich; nicht so sehr deswegen, weil der Staatsbürger sich offenbar daran gewöhnen muß, das größte deutsche Unternehmen von Jahr zu Jahr mit nicht unbeträchtlichen Summen zu subventionieren, sondern darum, weil diese alljährliche ärgerliche Prozedur unterbleiben könnte, wenn man sich in Bonn zu klaren Rechnungen durchringen könnte.

Das ist leider nicht der Fall. Wer sine ira et studio einen Blick hinter die Kulissen der „Bundesbahn-Misere“ tut, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Staat mit seinem größten Unternehmen seit Jahr und Tag Schindluder getrieben hat. Die Bundesbahn ist gehalten, nach gemeinwirtschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten, also auch dann ihre Dienste anzubieten, wenn Verlust, in Kauf genommen werden müssen. Gegen solche Auflagen politischer Art wäre an sich wenig einzuwenden, wenn natürlich auch über den Umfang solcher Manöver – angesichts der Einkommensentwicklung und der weitgehenden Motorisierung – immer wird gestritten werden können. Auf jeden Fall ist es aber ein billiges Verlangen der verantwortlichen Männer dieses Unternehmens, daß diese Leistungen, die der Allgemeinheit erbracht werden, von dieser auch angemessen vergütet werden.

Es ist klar und auf der Hand liegend, daß ein Unternehmen, dessen kaufmännisches Gebahren weitgehend von politischen Rücksichten diktiert wird und dessen Leistungen überhaupt nur von einem verschwindend kleinen Teil ihrer Kunden auf Heller und Pfennig honoriert werden (1957 zahlten nur 7,4 v. H. der auf der Bundesbahn beförderten Personen den vollen Fahrpreis, 28 v. H. nahmen kleinere Vergünstigungen in Anspruch und 64,6 v. H. waren Berufsreisende und Schüler, deren Beförderung mehr oder weniger ein Verlustgeschäft ist), nicht rentabel arbeiten kann. Auf diese Weise zustande kommende Defizite sind jedenfalls nicht ein Beweis mangelnder kaufmännischer und betriebswirtschaftlicher Begabung, sondern die Folge der einfachen Tatsache, daß auf dieser Welt nun einmal nichts umsonst ist.

Es gibt noch einige andere Minusposten in der Bundesbahn-Bilanz, die eindeutig politischer Herkunft sind. Die sogenannten „betriebsfremden Lasten“ – z. B. Pensionsverpflichtungen für die aus der Sowjetzone herübergekommenen Beamten der früheren Reichsbahn – sind zwar wenigstens zum Teil durch Zuschüsse des Bundes gedeckt. Aber da ist noch die Beseitigung der Kriegsschäden und ein ganz erheblicher Nachholbedarf aus den Jahren, als die Not der Stunde für kaufmännische Überlegungen keinen Raum ließ und die Bahn gezwungen war, von der Substanz zu leben. Auch unter diese die Gewinn- und Verlustrechnung der Bundesbahn belastenden und verfälschenden Kosten muß nun endlich ein klarer Strich gezogen werden, damit das Unternehmen der Öffentlichkeit eine hieb- und stichfeste Erfolgsrechnung vorlegen kann.

Die verantwortlichen Männer der Bundesbahn haben sich jedenfalls stark gemacht zu dem Versprechen, daß der Betrieb rentabel arbeiten wird, wenn erstens die im staatspolitischen Interesse übernommenen Leistungen von der Allgemeinheit angemessen honoriert werden, zweitens die Bundesbahn von allen betriebsfremden Lasten im vollen Umfang befreit wird und wenn sie drittens im Wettbewerb die gleichen Startbedingungen erhält wie andere Verkehrsträger. Das ist ein klares Wort; Gesetzgeber und Bundesregierung sollten nicht zögern, den ständigen Klienten des Bundesfinanzministeriums beim Wort zu nehmen.

Punkt drei dieses Wunschkatalogs ist ein Problem für sich, aber die Experten in der Bundesbahnhauptverwaltung in Frankfurt/Main meinen, daß auch schon unter den Bedingungen eins und zwei die Gewinnschwelle nicht nur erreicht, sondern sogar überschritten werden würde, daß die Bundesbahn z. B. allein im Jahre 1957 statt eines Defizits in Höhe von 684 Mill. DM einen Gewinn von mehr als 550 Mill. DM erzielt hätte, wenn ihr in diesem Jahr keine gemeinwirtschaftlichen und betriebsfremden Lasten auferlegt worden wären.

Das sind natürlich theoretische Behauptungen, die nachträglich schwer nachprüfbar sind; aber das Experiment in der Praxis – in diesem oder im nächsten Jahr – wäre ohne jedes Risiko. Es würde den Bund, wie es auch ausgeht, keinen Pfennig kosten, da die Verluste der Bundesbahn sowieso auf Kosten des Steuerzahlers finanziert werden müssen und möglicherweise entstehende Gewinne auf die eine oder andere Weise in die Kassen des Eigentümers dieses Unternehmens, also des Bundes, fließen würden. Eine solche klare Rechnung würde auch eine Antwort geben auf die Frage, wer wen seit Jahr und Tag subventioniert: der Bund die Bundesbahn – oder die Bundesbahn den Bund...