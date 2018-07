Die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG, Essen, kann trotz einer Reihe veränderter Voraussetzungen auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Dieser größte Stromerzeuger der Bundesrepublik sieht auch der Zukunft zuversichtlich entgegen, wenn auch vom Vorstand eine ruhige und abwartende Haltung für opportun gehalten wird. In diesem Sinne hat das RWE auch sein Investitionsprogramm „gestreckt“. Der im Plan vorgesehene Aufbau von Kapazitäten mit einer Leistung von 300 MW für 1958 und von 450 MW für 1959 wird sich verzögern. Die z. Z. in Bau befindlichen Anlagen werden die Kapazität des RWE bis zum Jahre 1962 aber noch um etwa 1500 MW erhöhen. Unter Einbeziehung von 360 MW aus Vertragslieferungen und Berücksichtigung einer Reserve von 10 v. H. bedeutet dies insgesamt etwa eine Erhöhung der Kraftwerksleistung des Unternehmens um 30 v. H., gegenüber einer bis 1965 ursprünglich geplanten Ausweitung um 70 v. H.

Dieser nicht unerhebliche Abstrich hat seinen Grund in dem starken Rückgang der Stromabgabe in den letzten Jahren. Während im Geschäftsjahr 1955/56 noch eine Zuwachsrate von 21,3 v. H. verzeichnet wurde, sank diese in den Folgejahren auf 9,9 und 6,7 v. H. ab, um – wie der Vorstand berichtete – in den ersten Monaten, des laufenden Geschäftsjahres um weitere 3 v. H. hinter dem Vergleichszeitraum des gerade abgeschlossenen Geschäftsjahres zurückzubleiben. Der Verkauf an Tarif- oder Kleinabnehmer steigt zwar laufend weiter, fällt aber nicht ins Gewicht, da diese nur etwa 10 v. H. der Gesamtabnahme ausmachen.

Im Geschäftsjahr 1957/58 hat das RWE noch 322 Mill. investiert. Im laufenden Jahre werden, wie der Vorstand bekanntgab, nur noch 300 Mill. bereitgestellt werden. Neben dem laufenden Ausbau der bereits arbeitenden Kraftwerke ist der Bau des seit langem geplanten Moselkraftwerkes, eine Beteiligung an dem Kraftwerk Vianden der Société Electrique de l’ Our S. A., Luxemburg, und die Errichtung eines Atom-Versuchs-Reaktors in Kahl vorgesehen.

Die Frage, ob das RWE den Anschluß an die Entwicklung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Nutzung der Atomenergie nicht verpasse, wurde vom Vorstand dahingehend beantwortet, daß dieses Problem sorgfältig beobachtet werde, aber erst dann spruchreif sei, wenn die Kilowattstunde Atomstrom nicht mehr über 4,5 Pf. koste. Die Versuchsanlage in Kahl soll vor Ende 1960 in Betrieb genommen werden. Es handelt sich hierbei um das erste in der Bundesrepublik im Bau befindliche Objekt. Mit seinem 15 MW bzw. 33 MW ist es größer als andere im Ausland gebaute Versuchsanlagen. Hier sollen die praktischen Erfahrungen im Bau und Betrieb eines Atomkraftwerkes gesammelt werden, die in einem späteren Großkraftwerk dann verwendet werden können. Dieses Projekt, an dem auch die Bayernwerk AG beteiligt ist, wird einen Aufwand von etwa 40 Mill. erfordern. Wie das Vorstandsmitglied Heinrich Schöller vor der Presse bekanntgab, ist ein Grundstück von 36 ha zur Errichtung eines Atom-Großkraftwerks bereits gekauft, und Angebote über Anlagen für 150 bis 250 MW seien von in Frage kommenden Konsortien (an denen auch deutsche Lieferfirmen bei teiligt sind) eingeholt worden.

Bei einem um 8,9 v. H. (12,5 v. H.) auf 1,47 (1,35) Mrd. DM gestiegenen Umsatz hat sich der Bruttoertrag im Geschäftsjahr 1957/58 um 7,8 v. H. auf 684 (634,5) Mill. DM erhöht. Wie die Verwaltung bekanntgab, wird das RWE Ende Januar eine Anleihe von 75 Mill. DM auflegen. Der Ausgabekurs wird voraussichtlich 99,5 v. H. betragen. Mit der Anleihe soll ein ERP-Kredit zurückgezahlt und die Kreditgewinnabgabe abgelöst werden.

Auf das unveränderte Grundkapital von 428 Mill. DM will das Unternehmen eine Dividende von 10 v. H. zuzüglich eines Bonus von 2,5 v. H. an seine Aktionäre aufschütten. nmn

*

Die Hamburger Gaswerke GmbH treten an den Kapitalmarkt mit einem Verkaufsangebot für fünfeinhalbprozentige Inhaberschuldverschreibungen im Gesamtwert von 30 Mill. DM zum Kurse von 99 v. H. Die Tilgung erfolgt bei einer Endlaufzeit von 25 Jahren nach fünf tilgungsfreien Jahren ab 1. Februar 1965 durch Auslosung zu 100 v. H. in zwanzig gleichen Jahresraten.