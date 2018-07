Inhalt Seite 1 — Selbstreinigung der Lufttouristik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Lage innerhalb des sogenannten Bedarfsluftverkehr der Bundesrepublik, der im Gegensatz zu dem Linienluftverkehr der der IATA angeschlossenen großen Luftverkehrsgesellschaften jede Art von Charterverkehr und Lufttouristik ausführt, ist sehr unübersichtlich geworden, obgleich wir in Deutschland nur ein halbes Dutzend größerer frei arbeitender Luftreedereien haben, Die verworrene Situation bahnte sich mit dem Zusammenbruch der hamburgischen Luftreederei Aerotour im Dezember an und setzte sich durch das Debakel der Düsseldorfer Luftreederei Trans-Avia im Januar fort.

Ein Teil der unabhängigen Luftreedereien war von Initiatoren aufgebaut worden, die aus dem Reisebüro- und Omnibusreisegewerbe kamen. Es handelt sich dabei nicht allein um die beiden genannten Unternehmen, sondern auch um andere, die in die Chronik des jungen deutschen Bedarfsluftverkehrs mit der Bemerkung „pleite“ eingetragen werden mußten. Daß sie versagt haben, lag nicht unbedingt an laxer Geschäftsmoral, am Nachfragemangel der bundesdeutschen Reisenden oder an der Konkurrenz, sondern vor allem an unfachmännischer Sparsamkeit und Mangel an Zusammenarbeit mit allen Luftfahrtkreisen.

Es zeigte sich im Verlauf von vier Jahren, daß sich ein Luftverkehrsunternehmen nicht improvisieren läßt. Ein solches Unternehmen ist eben kein Omnibusbetrieb. Die Luftreederei hat wie ein Schiffahrtsunternehmen einen sehr großen Operationskreis, der den Einsatz erster und selbstverständlich gut bezahlter Fachkräfte erfordert. Kann man das nicht garantieren, sollte man die Hände vom Geschäft lassen.

Für die Sicherheit von Flugzeugen bestehen strikte internationale Bestimmungen. Dem Interessenten, der Flugzeuge kaufen und fliegen lassen will, obliegt es selbstverständlich, sich an diese Bestimmungen zu halten, um der Sicherheit der Fluggäste willen. Tut er dies nicht, etwa um relativ geringe Expertenkosten zu zahlen, darf er sich nicht beklagen, wenn Luftämter eingreifen, Instandsetzungskosten entstehen, und schließlich Betrieb und Termine durcheinandergeraten. Auch müssen ständige Preisunterbietungen – wie sie oftmals gemacht wurden – zum sicheren Ruin einer Luftreederei führen, es sei denn, daß ihr unerschöpfliche Subventionsquellen zur Verfügung stehen.

Wohl haben sich Einzelgänger mit Phantasie gehalten. Englische Beispiele beweisen es. Aber diese Leute hatten ein persönliches Verhältnis zum Flugzeug, ein Verhältnis, wie es Schiffsreedereien zu ihren Dampfern allenthalben zeigen. Ein zweiter Weg zum Erfolg ist die Gründung einer wohlfundierten Luftreederei, die unter der Direktive von Fachleuten steht. Glücklicherweise fehlt es an derartigen Unternehmen nicht, und sie sollte man sich bei Neugründungen zum Vorbild nehmen.

Es tut nicht gut, Luftfahrtmakler, die man um Rat fragte, alsbald zwecks Provisionseinsparung wieder auszuschalten. Fachkundige Geschäftsvermittler sind in der Wirtschaft ein guter Schutz vor Verlusten. Es ist falsch, Juristen vor Aufgaben zu stellen, die ihnen fremd sind. Es schadet der Bonität, Geschäfte im Halbdunkeln zu tätigen. Sie sind stets dann in sich zusammengefallen, wenn beim Konkurs die Karten auf dem Tisch liegen.

Mag man innerhalb der Luftfahrtkreise oft von mangelnder Geschäftsmoral sprechen, die wahren Gründe der Debakel liegen in der erstaunlichen Selbstüberschätzung, die seit 1955 in bedauerlich vielen Fällen zum Ruin der Nichtfachleute führte. Heute zeigt es sich nämlich, daß die Einstellung „Geld machen“ die traditionsbewährten Leistungsmaxime nicht ersetzen kann. So dürfte das, was bisher innerhalb des unabhängigen Luftverkehrs geschehen ist, als eine Art von Selbstreinigung angesehen werden, die hoffentlich zu einer solideren Entwicklung führen wird.