... daß der Kasseler Standortkommandeur, Major Claus Fischer, an der Alten Kommandantur im Stadtzentrum einen Kummerkasten „Soldaten wollen helfen“ anbringen lassen will. Dort sollen alte Leute ihre Bitten einwerfen – etwa zum Transport von Feuerungsmaterial. Die Soldaten wollen die Bitten nach Möglichkeit erfüllen.

...daß von der Berufsgenossenschaff Wuppertal ein Schutzhelmtyp für Bauarbeiter entwickelt worden ist, der demnächst im Bundesgebiet in allen Betrieben eingeführt werden soll, in denen mit Kopfverletzungen gerechnet werden muß.

Wir finden schlecht

... daß die Mannheimer Staatsanwaltschaft einen an die Polizei in Salzgitter gerichteten Brief mit der Anschrift „An den Kommandanten der Volkspolizei in Salzgitter-Lebensfedt“ versah.

...daß in Wörth, Kreis Oberburg, Schüler der siebenten und achten Klasse in den unteren Klassen Unterricht erteilen müssen, weil die Schule zu wenig Lehrer hat.

...daß das Land Niedersachsen in der dichtbevölkerten Grenzstadt Helmstedt ein Wohnhaus, in dem bisher fünf Familien lebten, mit einer Polizeidienststelle belegt hat. In Helmstedt suchen etwa 1500 Familien eine Wohnung.