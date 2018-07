Nach der erst jetzt vorgelegten Bilanz für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober (Gründung der neuen Saarbergwerke AG, deren Aktien zu 74 Prozent der Bundesregierung und zu 26 Prozent der Saarregierung gehören) bis 31. Dezember 1957 hat die Saarbergwerke AG auch im letzten Quartal mit einem Verlust von 1,4 Mrd. französischen Francs abgeschlossen; er wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Die verwertbare Förderung ist in der Berichtszeit im Vergleich zum vierten Quartal 1956 um 4 v.H. auf 3,9 Mill. t zurückgegangen. Auch in der Kokserzeugung und im Bereich der Stromproduktion ergab sich ein Rückgang. Der Absatz an festen Brennstoffen war im allgemeinen noch gut. Purch das bestehende Mißverhältnis der Kosten zu den Erlösen betrug aber der Nettoverlust für das ganze Jahr 1957 rund 5 Mrd. ffrs. (50 Mill. DM). Der Vorstand stellt hierzu fest, daß sich bei den Bemühungen um eine nachhaltige Verbesserung der Ertragslage neue Verlusteinwirkungen ergeben hätten. So seien insbesondere die Arbeitskosten durch höhere Löhne und Gehälter sowie höheren Sozialaufwand beträchtlich gestiegen. Auch die Materialpreise zeigten eine weiter steigende Tendenz. Ein großer Teil dieser Mehrkosten wird auf die Folgen der Abwertung im August 1957 zurückgeführt, der durch die Erlösentwicklung nicht aufgefangen werden konnte, obwohl die Preise für Kohle und Koks im November 1957 um durchschnittlich 12 v.H. heraufgesetzt wurden.

Die Bilanz zum 31. Dezember 1957 schloß mit 156 Mrd. (alle Angaben in ffrs.). Gegenüber dem 1. 10. hat sich das Anlagevermögen auf 129 Mrd. erhöht, die Forderungen und Fertigerzeugnisse stiegen auf 16,6 (15,8) Mrd., die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe blieben mit 6,3 Mrd. unverändert. Dagegen sind die flüssigen Mittel von 6,3 Mrd. auf 2,2 Mrd. zurückgegangen; das wird damit begründet, daß die vom Bund und der Landesregierung gewährten Zuschüsse weitgehend für Investitionen verwandt wurden. Auf der Passivseite der Bilanz stieg das Eigenkapital durch den Verzicht der Anteilseigner auf die Rückzahlung von den der Saarbergwerke AG gewährten Darlehen (25,9 Mrd.) auf 94,5 Mrd. Entsprechend gingen die lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten auf 13 Mrd. zurück.

An kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen fast unverändert 28,7 Mrd. zu Buch; die gesamten Rückstellungen sind mit gleichbleibend 17,9 Mrd. ausgewiesen. Dennoch decken die eigenen Mittel nur rund 61 v. H. der im Anlagevermögen und den Vorräten langfristig angelegten Gelder. Anders ausgedrückt: Annähernd vier Zehntel der langfristig angelegten Vermögensteile sind durch die Inanspruchnahme fremder Mittel finanziert. Im Geschäftsbericht wird weiter gesagt, daß die eigenen Mittel nicht ausreichen werden, den großen Ausrüstungsnachholbedarf zu decken, obwohl dem Unternehmen durch die Anteilseigner 1958 neue Mittel zugeführt wurden und 1959 weitere Zuschüsse zufließen werden. Eine verstärkte Finanzierung der hohen Investitionsausgaben mit verzinslichen Fremdmitteln würde die Wirtschaftlichkeit der Saarbergwerke weiter ungünstig beeinflussen.

Für 1958 schätzt man einen Bilanzverlust von 6–7 Mrd. ffrs. Die ungünstige Ertragslage des Unternehmens hat sich also keineswegs gebessert, zumal die allgemeine Kohlenabsatzkrise auch auf die Saargruben übergriff. So wuchsen die Halden an festen Brennstoffen, insbesondere wegen der stark rückläufigen Verkäufe in Süddeutschland, Ende des Jahres auf insgesamt 1,6 Mill. t. bei einer Kohlenförderung 1958 von 16,2 (1957:16,3) Mill. t. Die neuerliche Preiserhöhung der Saarkohle um durchschnittlich 11 v.H. kann zu einer fühlbaren Verbesserung der Ertragslage führen, wenn nicht auch die Arbeits- und Materialkosten durch die zu erwartenden allgemeinen Preissteigerungen im französisch-saarländischen Raum ebenfalls kräftig ansteigen werden. Durch die Frankenabwertung ist die Saarkohle auf den Exportmärkten beträchtlich billiger geworden; die Verbilligung wird auch durch die erhöhten Listenpreise nur zum Teil aufgehoben. Allerdings ist die Absatzlage für Saarkohle im süddeutschen Raum und in den anderen Exportgebieten sehr schwierig geworden. 1958 gingen die Kohlenlieferungen nach dem übrigen Bundesgebiet um gut ein Fünftel auf 2,6 Mill. t und die in die „anderen Länder“ sogar um annähernd die Hälfte auf nur mehr 370 000 t zurück. W G