Eine neue Großrakete, „Neptun“, geht in Amerika ihrer Vollendung entgegen. Sie soll 380 Kilometer hoch steigen. Unaufhaltsam geht die Entwicklung weiter, in einem atemberaubenden Tempo, von dem man sich noch vor knapp 10 Jahren nichts hätte träumen lassen. Neuesten Meldungen zufolge soll es in Amerika bei Raketenversuchen gelungen sein, die „Kreisbahngeschwindigkeit“ von 8 Kilometer pro Sekunde zu erreichen. Eine Rakete, welche die Erde mit dieser Geschwindigkeit verläßt, fällt nicht mehr zum Boden zurück, da sich Fliehkraft und Erdanziehung gerade das Gleichgewicht halten. Wie ein kleiner, künstlicher Mond würde sie in ewiger Kreisbahn um die Erde schweben...

Hans K. Kaiser