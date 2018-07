Mit der fortschreitenden Verflechtung der europäischen Aktienmärkte ist an den deutschen Börsen das Gespenst der Marktenge wieder aufgetaucht. Es zeigt sich nämlich, daß sich das Interesse der Ausländer auf wenige, international bekannte deutsche Unternehmen konzentriert. Und das sind auch gerade die Aktien jener Gesellschaften, die bevorzugt in die Investment-Fonds aufgenommen werden. An der Spitze der von In- und Ausländern gesuchten Papiere rangieren die IG-Farben-Nachfolger, die trotz ihres hohen Aktienkapitals in der vergangenen Woche ansehnliche Kurssteigerungen erzielen konnten. Aber das hat die Franzosen vor weiteren Käufen nicht abgeschreckt. Aus französischer Sicht werfen diese Papiere trotz der jetzt erreichten hohen Kurse noch eine ganz erträgliche Rendite ab, denn bei vergleichbaren französischen Spitzenwerten läßt sich nur eine Rendite von etwa 2 v. H. erzielen.

Während die deutschen Spitzenwerte, darin sind die Großbankaktien eingeschlossen, zeitweise wieder zur Mangelware wurden, waren die übrigen Gebiete des deutschen Aktienmarktes eher vernachlässigt. Behaupten konnten sich allerdings AEG und Siemens, beides Werte, denen die Investment-Fonds Interesse entgegenbringen. Die Montane waren dagegen nur knapp behauptet, obwohl sie – auf Basis der jetzt angekündigten oder beschlossenen Dividenden gerechnet – von der Rendite her reizvoll sind. Es muß aber wiederholt werden: die zur Zeit geübte Zurückhaltung hat ihren Grund in der Befürchtung, daß die großen Eisen- und Stahlgesellschaften in der Zukunft nicht in der Lage sein könnten, diese Sätze aufrechtzuerhalten. Am Wochenanfang lagen die Kohlenwerte ein wenig freundlicher; hier wirkte sich stimmungsmäßig die Einführung des Kohlezolls aus, von dem man sich zwar keinen Abbau der Halden verspricht, der aber dazu beitragen kann, daß wenigstens die laufende Förderung von den Verbrauchern abgenommen werden wird.

Am Markt für Kali- und Erdölwerte erzielten die Aktien der Deutsche Erdöl AG wiederum große Umsätze. Eine Ernüchterung trat ein, als der Aktionärsbrief der Gesellschaft bekanntwurde, der nunmehr jegliche Hoffnung auf eine höhere Dividende als 10 v. H. zerstörte. Allerdings stabilisierte sich der Kurs sehr schnell. Aus den Angaben der Verwaltung läßt sich nämlich unschwer entnehmen, daß die Dividende von 10 v. H. nicht die tatsächliche Ertragskraft des Unternehmens widerspiegelt, sondern daß die Überschüsse durch die Selbstfinanzierung und vor allem durch die weitgehenden Abschreibungen auf die wachsende Auslandstätigkeit stark vermindert werden. Der Aktionär bringt hier also eine Vorleistung durch Verzicht auf höhere Ausschüttungen. Die schon in der vorigen Ausgabe erwähnten Gerüchte, wonach ausländische Erdölgesellschaften nach einer Position bei der DEA durch Aufkauf eines Paketes streben, fanden keine neue Nahrung mehr, zumal der AR-Vorsitzende der Deutschen Erdöl AG, Franz Heinrich Ulrich, ausdrücklich dementierte, daß die Compagnie Française des Pétroles, mit der die DEA in freundschaftlichen Verhandlungen über die Ausbeutung des afrikanischen Erdöls steht, eine finanzielle Verflechtung mit der DEA beabsichtigt. Inwieweit die Kurssteigerung der DEA-Aktien auf sonstige spekulative Momente zurückzuführen ist, läßt sich im Augenblick nicht erkennen. (Siehe auch Seite 10).

Der Rentenmarkt steht nach einer Konsolidierungspause wieder im Zeichen der Zinssenkung. Dadurch hat sich die Nachfrage nach steuerfreien Papieren trotz heraufgesetzter Kurse belebt. Aber auch 5 1/2prozentige Anleihen sind gefragt und alle zu Emissionskursen oder darüber gesucht. Die jüngste 5 1/2prozentige RWE-Anleihe konnte bereits zu 99 3/4 v. H. gehandelt werden. Damit rückt die Möglichkeit näher, den Anleihezinsfuß auf 5 v. H. zu drücken. Kurt Wendt