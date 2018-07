Die Werkzeugmaschinenfabrik Gildemeister & Comp. AG, Bielefeld, wird der HV für du in 30. 6. 1958 abgeschlossene Geschäftsjahr eine auf 10 v. H. erhöhte Dividende vorschlagen. Im Geschäftsbericht wird hervorgehoben, daß sich die Rationalisierungsmaßnahmen der früheren Jahre in Kosteneinsparungen und beschleunigten Fertigungsdurchlauf günstig ausgewirkt haben, so daß trotz Erhöhung der Lohn- und Gehaltstarife, trotz eines mäßigen Umsatzrückganges und gesenkter Verkaufspreise noch ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wurde. Die Gesellschaft berichtet über zunehmende Schwierigkeiten im Exportgeschäft. Aus der G. u. V.-Rechnung geht hervor, daß Rohüberschuß und a. o. Erträge mit zus. 12,29 Mill. 10 v. H. unter den Erträgen des Vorjahres liegen. Dagegen sind infolge geringerer Beschäftigung Löhne und Gehälter mit 7,17 um 11,5 v. H., Abschreibungen mit 1,14 um 10 v.H. und Zinsen mit 0,35 um 15 v. H. niedriger als im Vorjahr. Durch verstärkte Verkaufsbemühungen ist es der Gesellschaft gelungen, im Laufe des Jahres 1958 erhöhte Aufträge im Inland und Ausland hereinzubringen, so daß der Auftragsbestand inzwischen wieder eine normale Höhe erreicht hat und der Belegschaft die volle Beschäftigung über das laufende Geschäftsjahr hinaus sichert.

Die Stahlwerke Süd Westfalen AG, Geisweid, wird ihres Aktionären auf der diesjährigen Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende von 11 (9) v. H. auf das Grundkapital von 40 Mill. DM auszuschütten.

Der Aufsichtsrat der August-Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, hat den Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 1957/58 festgestellt. Der Hauptversammlung, die am 17. April stattfinden wird, soll wiederum eine Dividende von 9 (9) v. H. auf das Grundkapital von 310 Mill. DM vorgeschlagen werden.

Die Bayerische Handelsbank München wird das Grundkapital von 5 auf 7,5 Mill. DM erhöhen. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis von 2:1 zum Ausgabekurs von 120 v. H. zum Bezug angeboten werden. Sie sind ab 1. 1. 1959 gewinnberechtigt.

Nach Mitteilung der Verwaltung wird auf die Mannesmann AG künftig das Mitbestimmungsgesetz Kohle/Eisen

Anwendung finden.