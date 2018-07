Inhalt Seite 1 — Der große Verlags-Lektor Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Jakob Wassermanns Roman „Der Fall Maurizius“ gibt es eine kurze, aber wichtige Episode. Der junge Etzel Andergast sucht in einem Augenblick der Gewissensnot und geistigen Verzweiflung einen Mann namens Melchior Ghisels auf, um sich bei ihm Rat zu holen. Der Erzähler schildert diesen Ghisels als einen Dichter und Weisen, dessen Haus ein Zufluchtsort aller geistig Bedrängten, aller Ringenden, Aufstrebenden, Ratlosen, Gescheiterten und Verirrten gewesen sei. „Man ging zu ihm“, schreibt er, „wie zu einem großen Arzt; und es gab kaum einen, der sich nicht am Schluß einem autoritativen Wort aus seinem Munde beugte.“

Der Mann, der für diese Dichterfigur Modell gestanden hat, ist heute fast vergessen, obwohl er zu den lautersten und stärksten Kräften gehörte, die das geistige Berlin zwischen 1900 und 1925 nicht, wie man so sagt, repräsentierten, sondern die es waren.

Wassermanns Melchior Ghisels hieß in Wirklichlichkeit Moritz Heimann und war fast drei Jahrzehnte, von 1896 bis zu seinem Tode im September 1925, Lektor und literarischer Leiter des S. Fischer Verlags. Damals stand der Name Fischer stellvertretend für alles, was in der deutsches und in der europäischen Literatur Bestand verhieß. Heimann, zum geistigen Mittler geboren, hatte hier den ihm gemäßen Platz gefunden. Daß er ihn ausfüllte weit über den Bereich der bloßen Verlagstätigkeit hinaus, ist von Hofmannsthal, Wassermann, Oskar Loerke Wilhelm Lehmann und anderen eindrucksvoll bezeugt. „Er war“, schrieb. Wassermann 1931 in einem Aufsatz in der Neuen Rundschau, Präzeptor im wahrsten und umfassendsten Sinn, durch Neigung und Gabe, durch Bestimmung und durch sein Herz, und obwohl er auch ein Dichter von Rang war, trat er hierin gleichsam vor sich selbst zurück...“

Es ist gewiß nicht die schlechteste Art von Nachruhm, die einem Schriftsteller zuteil werden kann, als geistiger Freund und intellektueller Seelsorger im Andenken und im Werk der Besten fortzuleben. Trotzdem bleibt es zu beklagen, daß Moritz Heimanns eigene literarische Leistung von der Größe des priesterlichen Menschen so sehr überschattet wurde, daß seine Arbeiten heute nahezu unbekannt sind. Wenn von der Handvoll großer deutscher Kritiker in unserem Jahrhundert die Rede ist, wird der zum geistigen Weltmann aufgewachsene märkische Jude Moritz Heimann fast immer vergessen. Und so ist es, wenn auch nicht ohne Wehmut, zu begrüßen, daß der S. Fischer Verlag sich jetzt seiner Dankespflicht mit einer schmalen Auswahl aus Heimanns Schriften wenigstens in bescheidenen Grenzen erinnert,

Moritz Heimann: „Wintergespinst“; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 87 S., 1,80 DM.

Freilich, was der Verlag uns hier vorlegt, ist, gemessen an dem, was er vorlegen könnte und sollte, wenig genug. Die fünf Dramen (darunter der „Armand Carrel“, ein Kammerspiel von subtiler Dialektik und unvergleichlicher menschlicher Noblesse) sind ganz unberücksichtigt geblieben. Von den zehn Novellen wurde eine ausgewählt („Wintergespinst“) aus den vier Bänden prosaischer Schriften, bestehend aus Kritiken, Betrachtungen, Aphorismen, politischen und literarischen Essays, ein gutes halbes Dutzend Proben. Das ist gerade genug, um zu empfinden, daß es zuwenig ist.

Heimann lag jede Art von geistiger Koketterie fern, seine Gabe war es, die Unendlichkeit eines Gedankens in äußerst dichterischer Verknappung fühlbar zu machen.