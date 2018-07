Die leidige Handwerkerversicherung

Am 31. 10. 1958 veröffentlichte DIE ZEIT Ausführungen des Verbandes der Lebensversicherungsunternehmen über die Aufwerfung der Handwerkeraltersversicherungen. Aus der Stellungnahme des Verbandes könnte man schließen, daß Zwangsversicherungen mit einer Versicherungssumme von mehr als 10 000,– DM nur bis zum Höchstbetrag von 10 000,– DM nach den günstigeren Vorschriften des Gesetzes vom 24. Dezember 1956 aufgewertet würden. Es liegt hier offensichtlich eine etwas unglückliche Formulierung des Rundschreibens R 7/57 des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungs- und Bausparwesen vom 23. April 1957 vor, nach dem Zwangsversicherungen mit einer Versicherungssumme bis zu 10 000,– DM von den Versicherungsunternehmen nach dem Gesetz vom 24. Dezember 1956 aufgewertet werden, ohne daß eine genauere Prüfung vorgenommen wird.

In demselben Rundschreiben wird aber bestimmt, daß bei Zwangsversicherungen mit einer Versicherungssumme von mehr als 10 000,– DM die Aufwertung nach obigem Gesetz ebenfalls durchgeführt wird. In diesem Falle ist lediglich von dem Versicherten der Nachweis zu erbringen, daß die Versicherung zur Befreiung von der Angestelltenversicherungspflicht abgeschlossen worden war. K. B., Köln

Antwort: Zu dieser Leserzuschrift schreibt uns der Verband der Lebensversicherungsunternehmen e. V., Bonn/Rhein:

„Das Rundschreiben Nr. 7/57 des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungs- und Bausparwesen vom 23. April 1957 ist nicht ausreichend klar formuliert. Auf Rückfrage bei dem Amt wurde uns jedoch ausdrücklich bestätigt, daß die Lebensversicherungsunternehmen bei Versicherungssummen über 10 000 RM in jedem Fall verpflichtet sind, Erhebungen darüber anzustellen, ob die über 10 000 RM lautende Versicherung erforderlich war, um den Voraussetzungen des § 5 des Handwerkerversorgungsgesetzes hinsichtlich der vergleichbaren Beiträge zur Angestelltenversicherung zu genügen.“ Stellt sich bei dieser Nachprüfung heraus, daß bei einem Vergleich der Versicherungsprämien mit den damaligen Höchstbeiträgen zur Angestelltenversicherung (25 RM monatlich) eine Lebensversicherungssumme über einen niedrigeren Betrag als 10 000 RM ergeben hätte, so ist nur in Höhe dieses niedrigeren Betrages die Lebensversicherung als Kapitalzwangsversicherung entsprechend den Vorschriften des § 5 des Gesetzes vom 24. Dezember 1956 anzuerkennen.

Ist dagegen der Versicherungsnehmer damit einverstanden, daß seine Lebensversicherung nur bis zur Höhe von 10 000 RM als Zwangsversicherung anerkannt wird, so ist nach dem Rundschreiben R 7/57 die Versicherungsgesellschaft nicht zur Nachprüfung über die Mindestversicherungshöhe verpflichtet. Sie kann in diesem Fall also bis 10 000 RM anerkennen, auch wenn bei einer Nachprüfung nur ein niedrigerer Betrag anzuerkennen wäre.

Wir sind der Auffassung, daß diese vom Bundesaufsichtsamt getroffene Regelung ein außerordentlich großes Entgegenkommen für die überwiegende Mehrheit der betroffenen Handwerker bedeutet.

Nach unserer überschlägigen Schätzung dürfte es keinen Handwerker, der bei Abschluß der Versicherung älter als 30 Jahre war, gegeben haben, der nach den Tarifen unserer Versicherungsgesellschaften für den damals in der Angestelltenversicherung gültigen Höchstbeitrag von 25 RM monatlich eine höhere Versicherungssumme als 10 000 RM erhalten konnte.“