Inhalt Seite 1 — Die ökonomischen Gesetze sind nicht tot zu kriegen Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Der Dammbruch in der Elektro-Industrie – Außenseiter brachten den Stein ins Rollen

Von Wolfgang Krüger

Der Preiseinbruch in der Rundfunk- und Fernsehgerätebranchegehört zu den interessantesten Ereignissen, die zur Zeit in der Wirtschaft vor sich gehen. Ein Teil der Produzenten hat die Preise für den Handel freigegeben., ein anderer Teil, der die Preisbindung beibehält, hat die Preise gesenkt. Auf der ganzen Linie ist der Markt in Bewegung gekommen. Die Abschläge betragen 10 bis 20 v. H., hier und da aber auch – laut Ankündigung einiger größerer Einzelhandelsgeschäfte – „bis zu 30 v. H.“.

Das sind gute Nachrichten für den Verbraucher. Aber diese Vorgänge haben auch noch eine andere, wirtschaftspolitische Seite; sie geht in ihrer Bedeutung weit über diese Branche hinaus.

Ärger mit Rabatten

Ausgelöst wurde dieser Prozeß, in seiner letzten Phase, durch den überraschenden Entschluß einiger großer Firmen der Industrie, für ihre Geräte die Preisbindung der zweiten Hand – durch sie wird die „zweite Hand“, der Handel, durch die „erste Hand“, den Hersteller, in ihrer Preisgestaltung gebunden – aufzuheben, also die Preise der individuellen Kalkulation des Handels zu überlassen. Das war die Antwort der Industrie auf das Widerstreben des Handels, zu neuen Vereinbarungen über die Höhe der Rabattsätze (und damit zu einer Senkung der Preise) zu kommen, mit denen die Industrie ihre Geräte an den Handel weitergibt.

Diese Rabatte haben sich im Wettbewerb der Hersteller um die Gunst des Handels von Jahr zu Jahr höher „geschaukelt“; denn je größer der dem Handel eingeräumte Rabatt für ein Gerät ist, um so einträglicher ist der Verkauf dieses Geräts für ihn. Dem Handel brachte das zwar hübsche Verdienste – die gesamte Vertriebsspanne im Rundfunk- und Fernsehgerätehandel (Groß- und Einzelhandel zusammen) liegt zur Zeit bei etwa 40 v.H.! Für die Industrie aber war diese Praktik auf die Dauer ein schlechtes Geschäft; denn es gibt auf diesem Markt auch noch einige Außenseiter, einige kleinere Firmen, die ihre Geräte nicht preisgebunden an den Handel weitergeben. Diesen freikalkulierbaren Teil seines Sortiments benutzte der Handel in letzter Zeit mehr und mehr dazu, um durch eine bewegliche Preisgestaltung, durch „Kampfpreise“ die ihm seit geraumer Zeit unangenehm gewordenen Direkt- und Beziehungskäufe unter Feuer zu nehmen. Die Folge war, daß der bis noch vor kurzem unbedeutende Marktanteil dieser Firmen sich im Laufe des letzten halben Jahres etwa verdoppelt hat. Das zwang die anderen zum Handeln.