Am Montag ist in Rom das Kabinett Fanfani zurückgetreten. Sein Sturz ist die unmittelbare Auswirkung des Sieges, den Pietro Nenni auf dem Parteitag der Linkssozialisten in Neapel über die Volksfrontanhänger innerhalb seiner Partei davongetragen hat und der letzte Woche zu Differenzen in der Parlamentsfraktion der Saragat-Sozialisten führte.