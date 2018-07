Inhalt Seite 1 — Keine Paragraphen gegen Ehrabschneider Seite 2 Auf einer Seite lesen

r. g., Schwäbisch Hall

Der Denunziant ist freigesprochen. Das Opfer seiner Denunziation ist tot, gestorben unter dem Eindruck der Kränkung. Die Kläger müssen zahlen.

Das ist der vorläufig letzte Akt eines bürgerlichen Trauerspiels, in dem der Staatund seine Justiz keine sehr rühmliche Rolle spielen. Die Justiz (die nämliche, die Schaffen Ehrenschutzgesetz als Zensor der Presse und Wächter über das „Letztpersönliche“ der Bürger einsetzen will) hat darin überaus deutlich demonstriert, wie wenig sie zuweilen den Schutz der Persönlichkeit und ihrer Ehre leistet. Zwei Gerichte sind zu dem Schluß gekommen, daß man einen Mann, der auf den Schatten eines Verdachts hin blindlings Meldung erstattet, nicht bestrafen kann. Und wer sich gegen einen solchen Mann wehrt, ist selber schuld.

So hatte es sich im Jahre 1956 in der ehemaligen Freien Reichsstadt Schwäbisch Hall abgespielt: Eines Tages waren da fünf Beamte des Steuerfahndungsdienstes in einer Kistenfabrik in Hall-Hessenthal, zu der auch ein Sägewerk gehört, zur Betriebsprüfung inklusive Haussuchung und Leibesvisitation ausgeschwärmt. Der 74jährige Seniorchef des Betriebes geriet über dieses Vorgehen außer sich: „Wenn ich einen Mord begangen hätte, kämen zwei Kriminalbeamte. Das Finanzamt aber erscheint gleich mit fünf Mann!“

Der Seniorchef indes hatte weder einen Mord begangen noch sonst einer Verfehlung sich schuldig gemacht. Sechzehn Tage lang durchwühlten die Fahnder die Geschäftsbücher und fanden nichts; bei der Abschlußbesprechung wurde das ordnungsgemäß festgestellt. Der alte Mann jedoch konnte es nicht verwinden, daß er, der ehrbare Kaufmann, unschuldig in den Verdacht geraten war, Steuern hinterzogen und dunkle Geschäfte gemacht zu haben. Es kränkte ihn, daß sich das Finanzamt seinetwegen zu einer Haupt- und Staatsaktion veranlaßt sah. An letzten Tag der Prüfung redete er sich darüber derart in Zorn, daß er bewußtlos zusammenbrach. Anderentags starb er an den Folgen eines Gehirnschlags.

Das ganze hochnotpeinliche Verfahren aber basierte lediglich auf derMeldung eines 7ljährigen pensionierten Steuerinspektors, der unbesehen weitergegeben hatte, was ihm sein Untermieter, ein 52jähriger Kraftfahrer, erzählt hatte. Dieser Kraftfahrer hatte eine Zeitlang in der Kistenfabrik gearbeitet, bis er dort wegen Lohnstreitigkeiten ausschied, und er wußte von dunklen Geschäften und Steuerhinterziehungen zu berichten. Was von diesen Anschuldigungen in Wirklichkeit zu halten war, zeigte sich später bei der Fahndungsaktion der Finanzbehörde...

Den Kraftfahrer verurteilte das Amtsgericht Schwäbisch Hall wegen übler Nachrede zu 200 DM Geldstrafe, den pensionierten Steuerinspektor und jetzigen Helfer in Steuersachen, der mit seiner Meldung im Jahre 1955 die Lawine ins Rollen gebracht hatte, sprach es dagegen frei. Gegen diesen Freispruch legten die Söhne des tragisch ums Leben gekommenen Seniorchefs als Nebenkläger Berufung ein. Aber das Heilbronner Landgericht ist jetzt zu dem gleichen Urteil gekommen wie die erste Instanz: Es hat die Berufung verworfen und den Söhnen, die für die juristische Wiederherstellung der Ehre ihres Vaters kämpfen, obendrein die Kosten des Verfahrens einschließlich der Auslagen des Steuerinspektors a.D. auferlegt.