Unser Bild zeigt einen Dammbau in der Nähe von Wuhan in Zentralchina. Hier sind fünfundvierzigtausend Menschen eingesetzt. Sie vollenden dies Riesenprojekt in achtzig Tagen. In Tag- und Nachtschicht bauen sie einen Staudamm von zweihundert Meter Länge, dreißig Meter Höhe und fünfzig Meter breiter Sohle. Jede dieser „blauen Ameisen“ trägt in einem Gang einen Zentner Sand herbei, den sie von den umliegenden Bergen kratzen. Ein einziger Traktor hilft ihnen dabei. Mit Hilfe dieses Staudamms werden die Äcker einer ganzen Provinz bewässert. Bisher waren nur dreißig Prozent von Chinas Äckern bewässert. Die neuen Herren verdoppelten inzwischen ihre Zahl. Ein Drittel jedoch dieser primitiven Staudämme, so schätzen westliche Experten, stürzen nach kurzer Zeit wieder ein, denn China hat zwar genügend Kulis, aber keine ausreichende Zahl von Ingenieuren, die sich auf dieses Handwerk verstehen.