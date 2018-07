Inhalt Seite 1 — Musik aus Böhmen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Heute stellen wir eine für Deutschland neue Schallplattenfirma vor: die Supraphon Gesellschaft aus Prag. Sie hat vor kurzem in Hamburg eine Zweigstelle eröffnet. Nachdem einzelne Aufnahmen tschechischer Künstler schon in den Katalogen unserer heimischen Firmen aufgetaucht waren, wird uns nun eine Fülle von originalen Schallplatten unseres Nachbarlandes zugeführt.

Sie bringen neben bekannten Titeln aus der gesamten Musikliteratur vor allem weniger bekannte Werke von Dvořák, Janacek und Smetana, außerdem Werke von Komponisten, die bisher auf der Schallplatte kaum vertreten waren, wie Josef Suk, Zdenek Fibich, Bohuslav Martina, Vitezslav Novak.

Die ausführenden Künstler sind uns zum Teil noch unbekannt. Aber als geborene Musikanten ist den Böhmen neben zwangloser Beherrschung des Handwerklichen jene Spontaneität des Ausdrucks und jener klangliche Impressionismus eigen, die den Hörer so schnell für sich einnehmen.

Beethoven: Violinsonate A-Dur („Kreutzersonate“) op. 47; Schubert: Phantasie f-Moll für Klavier zu vier Händen op. 103; Klavierquintett A-Dur („Forellenquintett“) op. 114; Brahms: Violinsonate G-Dur op. 78; Grieg: Violinsonate c-Moll op. 45; Smetana: Streichquartett Nr. 2 in d-Moll; „Dalibor“, Oper in drei Akten; Dvořák: „Rusalka“, Oper in drei Akten; Janacek: „Jenufa“, Oper in drei Akten (alle Aufnahmen Supraphon Gesellschaft).

Die f-Moll-Phantasie ist eine der schönsten und zugleich stilistisch bedeutsamsten Kompositionen Schuberts. Kurz vor seinem Tode entstanden, zeigt sie mit ihren formalen Neuerungen, wie der Komponist gerade in der letzten Zeit seines Lebens voll von neuen Ideen gewesen ist. Eine kompetente Aufnahme dieses Werkes hat bisher gefehlt; Josef und Grete Dichter spielen es mit technischer Brillanz und einer glücklichen Verbindung von poesievoller Zartheit und dramatischer Kraft. Die Platte enthält außerdem noch zwei kleinere Kompositionen für Klavier zu vier Händen von Mozart.

Von Schubert wird uns ferner eine packende, erfrischend unkonventionelle Darstellung des Forellenquintetts durch die „Preßburger Kammermusik-Vereinigung“ geboten. Wie diese Künstler die heterogenen Klangarten des Klaviers und der Streicher miteinander zu verschmelzen wissen, ist erstaunlich.

Die Violinsonaten G-Dur von Brahms und c-Moll von Grieg bringen der Geiger Josef Suk, ein Enkel des Komponisten, und der Pianist Josef Hala; technische und tonliche Verve sowie Ursprünglichkeit des Ausdrucks beleben die Werke und lassen vor allem die Grieg-Sonate in neuem Licht erscheinen.