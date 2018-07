Die Rheinischen Stahlwerke, Essen, haben in einem Aktionärbrief die ersten, zum Teil noch vorläufigen Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres publiziert. Über den zu erwartenden Jahresgewinn werden noch keine näheren Angaben gemacht, da sich die Abschlußarbeiten noch im Anfangsstadium befinden. Nach den bereits vorliegenden Teilergebnissen läßt sich aber erkennen, daß den Ertragsverschlechterungen bei den eisenschaffenden und den Gießerei-Betrieben des Konzerns gewisse Ertragsverbesserungen innerhalb der Verarbeitungsgruppe gegenüberstehen. Für das Geschäftsjahr 1958 kann bei Rheinstahl insgesamt noch mit einem befriedigenden Ergebnis gerechnet werden. Eine Dividendenmitteilung wird noch nicht gegeben. Rheinstahl hatte im vorigen Jahr als positiver Außenseiter der Montan-Industrie 11 v. H. gezahlt.

Die wertmäßigen Bruttoumsätze des Gesamtkonzerns unterschritten bei allerdings teils rückläufigen Preisen die Vorjahreszahlen. Der Umsatz des Rheinstahl-Bereiches belief sich im Berichtsjahre auf rund 2,65 (2,8) Mrd. DM. Die Abschwächung gegenüber dem Vorjahr betrug damit 5,3 v. H. Rückläufig waren vor allen die Umsätze im Rheinstahl-Bergbau, bei Ruhrstahl und in der Gießereigruppe. Die verarbeitenden Werke des Konzerns konnten dagegen ihre Umsätze um 7,2 v. H. erneut steigern; das gleiche gilt auch für Handel und Schiffahrt, deren Umsätze um 3,2 v. H. gegenüber 1956/57 ausgeweitet werden konnten. Die Exporte des gesamten Rheinstahlbereiches nahmen um rund 10 v. H. zu. Sie stiegen im Berichtsjahr auf 645 Mill. DM an. Die Exportquote erhöhte sich dadurch von 21 im Vorjahr auf rund 24 v. H.

Die Auftragsbestände sind auch bei Rheinstahl im Laufe des Geschäftsjahres abgesunken. Stärkere Einbuße mußten insbesondere die Gießereigruppe und Ruhrstahl einschließlich Oberkassel hinnehmen. Auch innerhalb des Verarbeitungsbereiches bewegte sich der Auftragsbestand gegen Ende des Berichtsjahres unter dem Vorjahresstand.

Trotz dieser nicht ausschließlich rosigen Zahlen erreichte das Investitions-Volumen der Rheinstahlgruppe in 1958 sein bisher größtes Ausmaß. Mit 223,5 (173,8) Mill. DM erhöhte sich die Investitionssumme um rund 50 Mill. DM. Die Investitionen dienten in erster Linie der Rationalisierung und Modernisierung. Daneben wurden einige Sonderprojekte in Angriff genommen. Die Kohletochter des Konzerns, die Rheinstahl-Bergbau, erwarb im Berichtszeitraum das Anrecht auf das Grubenfeld Nordlicht-West.

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen dienten in erster Linie die erwirtschafteten Abschreibungen. Daneben gelangten weitere Mittel aus der im Jahre 1957 bei Rheinstahl durchgeführten Kapitalerhöhung zum Einsatz. Es wurden auch langfristige Mittel aufgenommen.

Die Belegschaftsentwicklung des Konzerns ist deutlich durch die Produktionsdrosselung beeinflußt worden. Mit 81 346 Arbeitern und Angestellten ist die Belegschaftsstärke des Gesamtkonzerns um 5,4 v. H. gesunken. Die Verringerung der Arbeiterbelegschaft vollzog sich vornehmlich bei den Gießereien, sowie bei Ruhrstahl, und schließlich bei Oberkassel. mn.