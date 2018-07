Dd, Wiesbaden

Auf allen öffentlichen Bänken der hessischen Landeshauptstadt, die nicht in Parks und Grünanlagen stehen, darf übernachtet werden. Lediglich auf den Bänken in den Parkanlagen (sowie auf den Rasenflächen) muß jedermann wach bleiben. Dies geht aus einem Urteil des Wiesbadener Schöffengerichts hervor, das sich auf eine vor dreißig Jahren erlassene Straßenpolizeiverordnung stützt.

Vor dem Gericht hatte sich der 28jährige Kurt Lendle wegen zweier Fälle von Widerstand gegen die Staatsgewalt zu verantworten. Im ersten Falle wurde er zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, weil er sich in den öffentlichen Anlagen am Hauptbahnhof gegen seine Festnahme und gegen die Personalienfeststellung durch einen Polizeibeamten zur Wehr gesetzt hatte. Zuvor hatte er mehrere Flaschen Wein getrunken und das „Leergut“ auf den Parkwegen verstreut. Nach Auffassung des Gerichts ist das Trinken in öffentlichen Anlagen nicht grundsätzlich verboten, wohl aber das Umherstreuen von Flaschen.

Wenige Tage später war der Angeklagte von einem Polizeibeamten unsanft geweckt worden, als er auf einer Bank an der Ebertallee übernachtete. Auch in diesem Falle leistete er den Beamten Widerstand. Das Gericht sprach ihn jedoch frei, da der Polizeibeamte keinen Grund zum Einschreiten gehabt und daher nicht in rechtmäßiger Ausübung seines Dienstes gehandelt habe.

Das Gericht führte aus, die Stelle, an der die fragliche Bank aufgestellt sei, habe vor Jahren einmal als Grünfläche gedient, sei dieses Charakters aber inzwischen „entkleidet worden“; es handle sich einfach um den unbefestigten Randstreifen eines Gehweges. Nach der Wiesbadener Straßenpolizeiverordnung sei aber – siehe oben – nur das Schlafen auf Parkbänken verboten, nicht aber das Schlafen auf anderen öffentlichen Bänken.

Ordnung muß schließlich Ordnung bleiben, auch in der Weltkurstadt Wiesbaden.