Die Schweiz ist die einzige alte Demokratie, die ihren Frauen bisher das Stimmrecht verweigert. Am 1. Februar werden die eidgenössischen Männer in einer Volksabstimmung darüber zu befinden haben, ob es dabei bleiben soll.

Mit unerwartet großen Mehrheiten haben die beiden Kammern des helvetischen Parlaments die Annahme des neuen Verfassungsartikels empfohlen, der die weiblichen Bürger in Bundesangelegenheiten den männlichen gleichstellt. Aber das besagt wenig. Denn die Mehrzahl der Eidgenossen hat bisher nicht die mindeste Neigung bezeugt, ihren Frauen und Töchtern ein Recht zu gewähren, das in den meisten Ländern seit langem als Selbstverständlichkeit empfunden wird. In den Kantonen und Gemeinden – auch in so modernen und verstädterten wie Zürich und Basel – sind alle derartigen Versuche regelmäßig zurückgewiesen worden. Die Landbevölkerung aber, deren Votum bei einer gesamteidgenössischen Abstimmung stark ins Gewicht fällt, will von solchen „neumodischen“ Ideen schon gar nichts wissen.

Die Aussichten, daß der Vorschlag durchgehen werde, sind also denkbar schlecht. In der erzföderalistischen Schweiz haben auch sonst Neuerungen kaum eine Chance, wenn sie nicht zuvor auf dem verfassungspolitischen Versuchsgelände der Kantone ausprobiert worden sind. Vorläufig aber haben erst die „Bürgergemeinden“ in der Stadt Basel und ihrem Vorort Riehen das Experiment gewagt, und das sind politisch relativ belanglose Körperschaften.

Dem Ausland muß die politische „Entmündiggung“ der Schweizerin als schierer Anachronismus erscheinen. Und das ist sie auch. Nur daß der Schweizer keine Angst vor Anachronismen hat. Sein Lebensstil mag noch so „modern“ sein, er hängt trotzdem mit allen Fasern an der Tradition und bleibt im Grunde seines Herzens ein Konservativer reinsten Wassers. Die „direkte Demokratie“, die den Bürger über Referendum (Volksentscheid) und Initiative (Volksbegehren) unmittelbar an den Staatsgeschäften und insbesondere an der Gesetzgebung beteiligt, hat diese Bindung an Herkommen und Brauch eher verstärkt als gelockert: wo es um sein Gemeinwesen geht, da hält der helvetische „Souverän“ zäh am Gewohnten fest und bleibt bei all seiner sonstigen urbanen Weitläufigkeit unempfänglich für Dinge, die ihm als „ausländische Moden“ vorkommen.

Wie tief das geht, zeigen gerade einige Erscheinungen des gegenwärtigen Abstimmungskampfes. Charakteristisch mag schon das Auftreten. eines überaus rührigen „Frauenkomitees gegen das Frauenstimmrecht anmuten: es spricht für jene (vielen) Schweizerinnen, die es nach wie vor als vollkommen „natürlich“ empfinden, daß der Mann in Angelegenheiten des Staates allein entscheidet.

Wie tief die Emotionen gehen, mag man aber auch daraus ablesen, daß die Abstimmungsparolen der Parteien vielfach offensichtlich mehr von ihrer Weltanschauung als von ihren Interessen diktiert werden. So kommt es, daß die Katholisch-Konservativen, die von einer Teilnahme der Frauen an Wahlen und Abstimmungen am meisten zu gewinnen hätten, überwiegend im Lager der Gegner stehen. Die Sozialdemokraten anderseits setzen sich durchweg für die Maßnahme ein, obwohl sie von weiblichen Wählern wenig zu erwarten haben.

So dürfte die Schweiz auch nach dem 1. Februar (und voraussichtlich auf Jahrzehnte hinaus) bleiben, was sie bisher war: die letzte Bastion altväterischer „Männer-Demokratie“. F. R. A.