Erst in allerletzter Zeit hat Nasser zugelassen, daß von seiner Frau einige Aufnahmen gemacht und in der Presse veröffentlicht wurden. Das war im Juli 1958, als er Tahia und die Kinder auf seiner Jacht zu einem Besuch bei seinem guten Freund Tito nach Brioni mitnahm. Damals gingen Bilder von der vollzählig versammelten Familie Nasser durch die ganze Weltpresse. Manche Kommentare dazu ermutigten Nasser nicht gerade zu einer Wiederholung dieses Experiments. So ist es denn auch in letzter Zeit um Tahia wieder ganz still geworden.

Daß Tahia Nasser eine gute Hausfrau ist, die sich ihrem Gatten und ihren Kindern vollauf widmet, ist in eingeweihten Kreisen wohl bekannt. Gute Bekannte beschreiben sie als eine sehr nette, ruhige und zurückhaltende Frau, die selbst gar nicht danach strebt, im Lichte der Öffentlichkeit zu erscheinen.

Und doch hat Tahia Nasser als ganz junge Ehefrau einmal eine recht bedeutende Rolle gespielt. In den Jahren unmittelbar vor der Revolution war ihr Mann nämlich des öfteren in arger Geldverlegenheit, was nicht zuletzt darauf beruhte, daß die Untergrundarbeit gegen die Monarchie ziemlich große Summen verschlang, die aus den privaten Mitteln der Verschwörer aufgebracht werden mußten. Es wurden von den jungen Offizieren damals große Mengen von Flugblättern, Schmähschriften gegen das herrschende Regime, Aufrufe und dergleichen illegale Drucksachen hergestellt. Damals hat Tahia Nasser, die, wie schon erwähnt, aus einer ziemlich wohlhabenden Familie stammte, in großzügiger Weise dazu beigetragen, die Revolution zu finanzieren, was ihr von ihrem Mann und seinen Freunden nie vergessen wurde.

Daß er monogam verheiratet ist, gilt in Ägypten heute als Selbstverständlichkeit, denn die vom Koran geduldete Vielweiberei ist schon von vielen modernen arabischen Ländern abgeschafft worden oder aus dem öffentlichen Bewußtsein verdrängt, jedenfalls bei den Gebildeten und von westlicher Kultur Beeinflußten. Und die ärmeren Kreise der Bevölkerung können sich mehrere Frauen nicht leisten.

Nicht ganz so selbstverständlich scheint es dagegen, daß Nasser auch nicht einen Tropfen Alkohol zu sich nimmt; ein sehr großer Teil der ägyptischen Bevölkerung wenigstens nimmt es mit diesem Verbot des Korans heute nicht mehr so genau. Auch unter den gläubigen Moslems Ägyptens findet man viele, die sich ab und zu einmal einen guten Tropfen gönnen. Nasser dagegen, der aus sehr religiösem Hause stammt, hat noch nie getrunken.

Ein kleines Laster hat der sonst so tugendhafte Nasser aber doch: er ist Kettenraucher, obwohl ihm von seinen Freunden und auch ärztlicherseits immer wieder dringend geraten worden ist, sich darin größere Beschränkung aufzuerlegen.

Jeden Augenblick freie Zeit, den ihm seine anstrengende Arbeit läßt, verbringt er mit seiner Familie. An seinen fünf Kindern hängt er mit inniger Liebe. Er spielt mit ihnen, liest ihnen vor und nimmt sich ihrer ganzen Entwicklung an. Zur Entspannung dient vor allem das Privatkino, das sich Nasser in einem Flügel seiner Villa anschließend an den Tennisplatz hat anlegen lassen. Die ganze Familie ist kinosüchtig, insbesondere die Kinder.