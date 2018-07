Die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank AG, Berlin-Frankfurt, Hausbank der Deutschen Bundesbahn, konnte der in Berlin abgehaltenen HV erst jetzt die DM-Eröffnungsbilanz auf den 1. Januar 1953 und die folgenden Jahresabschlüsse bis einschl. 1957 vorlegen. Schwierigkeiten organisatorischer und finanzpolitischer Art, die vor allem mit ihrer Eigenschaft als Berliner Altbank zusammenhingen, waren der Grund für diese Verzögerung. Das 1923 gegründete und bald darauf zur Hausbank der Reichsbahn erhobene Institut verfügte über ein AK von nom. 20 Mill. RM, von denen nur 8 Mill. RM eingezahlt waren. Nach der Kapitalumstellung im Verhältnis 1:1 ist erst jetzt vor wenigen Tagen der eingeforderte Restbetrag von 12 Mill DM von der Bundesbahn eingezahlt worden, die bis auf einen verschwindend geringen Anteil Alleinaktionärin ist. Ein Kapitalentwertungskonto in Höhe von fast 4,0 Mill. DM war bereits in den Jahren 1953 und 1954 getilgt worden. Die HV hat nunmehr auch eine Kapitalerhöhung um Dom. 30 auf 50 Mill. DM beschlossen, von denen vorerst 25 v. H. eingezahlt werden. Obwohl sich das Geschäft des Instituts, das sich hauptsächlich auf die Abrechnung der gestundeten Frachtgebühren erstreckt, mit dem anderer Banken nicht vergleichbar ist, entsprachen die bisherigen Kapitalverhältnisse nicht dem Geschäftsumfang, der in der Steigerung des Bilanzvolumens von rund 407 Mill. DM in der DMEB auf 757 Mill. DM am Jahresende 1957 zum Ausdruck kommt Für das Jahr 1958 ist zum erstenmal nach dem Kriege eine Gewinnausschüttung vorgesehen, die voraussichtlich 10 v. H. betragen wird. Gns.

Der holländische Polak & Schwarza-Konzern sich mit dem Konzern van Ameringen-Haebler Inc. in New York – Hersteller von Geschmack- und Riechstoffen und nach Art und Umfang mit Polak & Schwarz vergleichbar – zusammengeschlossen. Beide Konzerne, die jetzt eine Organisation bilden, sind Zulieferer für die verarbeitende Industrie und haben daher mit dem Endverbraucher keinen direkten Kontakt.