Leo, Essen

Jetzt reicht’s aber. Die Sache ist dringend. Und da ein einzelner nichts vermag in einer Welt, wo die Dinge so liegen, wie sie sich unter dem Druck mächtiger Interessenverbände eingeschaukelt haben, sollten sich endlich die Automobil-Klubs dieser Dinge annehmen.

Autofahren ist allenthalben lebensgefährlich geworden – ungerechterweise auch für die, die gar nicht drinsitzen in dem Auto. Warum es in Deutschland, wie die Statistik zuverlässig ausweist, doppelt so lebensgefährlich sein muß wie anderswo, das ist hier die Frage.

Unsere Obrigkeit, die wenn nicht geliebte, so doch höchst respektierte, geht offenbar von der Voraussetzung aus: Autofahrer sind Menschen, die gefährlich leben wollen, und nur durch Verbote und immer neue Verbote kann man sie davon abbringen. Daß diese Arbeitshypothese in Deutschland auf größte Popularität rechnen kann, ändert nichts daran, daß sie falsch ist – so falsch wie jede Theorie, die bei zehn Fällen auf einen zutrifft.

Lassen wir ihr das Zehntel Wahrheit, das ihr gebührt. Und fragen wir, ob dieses den Gesetzgeber und die Exekutionskommandos der Polizei vielleicht noch dazu bringen sollte, Alkoholgenuß für Kraftfahrer unter Todesstrafe zu stellen und alle Geschwindigkeiten über dreißig Stundenkilometer radikal zu verbieten. Kein Zweifel: die Unfallzahlen würden sinken, und die öffentliche Meinung würde (bei ihrer alten Vorliebe für die Todesstrafe) wohl ähnlich reagieren, wie wenn man sie fragte, ob die Steuern abgeschafft werden sollten.

Es wird gar nicht geleugnet: einiges Drastische muß geschehen, wenn es auf Deutschlands Straßen wieder zivilisierter zugehen soll. Aber wenn die ganze Klasse nachsitzen muß, weil zwei abgeschrieben haben, dann ist das nicht strenge Pädagogik, sondern grober Unfug. Und wenn alle Autofahrer mit immer neuen Verboten bedroht werden, weil es unter ihnen zehn Prozent Rowdies gibt, dann ist es ganz das gleiche.

Auch wer der menschlichen Natur gegenüber durchaus zur Skepsis neigt, erkennt, wenn er täglich ein motorisiertes Vehikel durch Deutschlands Straßen lenkt, sehr bald: die Zahl derjenigen, die nicht anständig fahren wollen, ist viel geringer als die der anderen: die nicht anständig fahren können.