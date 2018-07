Inhalt Seite 1 — Wie Berlin zu helfen ist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Bewußtsein der Gefährdung Berlins hat die Wirtschaft überraschend schnell zur Aktivität getrieben. Wenig mehr als ein Monat ist seit jener Konferenz vergangen, auf der Präsident Fritz Berg vom Bundesverband der Deutschen Industrie die Industriellen mit dem Berliner Oberbürgermeister Brandt in Altena zusammengeführt hatte, um die Schockwirkung des Chruschtschow-Vorstoßes wenigstens wirtschaftlich abzufangen. Vor kurzem konnte BDI-Präsidialmitglied Dr. Beutler in Berlin bereits über beachtliche Ergebnisse des Programms berichten, zu dem sich die deutsche Industrie entschieden hat.

Dieses Programm geht von folgenden Oberlegungen aus:

Erstens: Die wirtschaftliche Entwicklung Berlins hat sich zwar, entsprechend dem konjunkturellen Rhythmus im Bundesgebiet, verlangsamt, ist aber nicht zum Stillstand gekommen.

Zweitens: An einem neuralgischen Punkt wie Berlin (das ohnehin mit rd. 6 v. H. immer noch die höchste Arbeitslosenquote in Deutschland hat) muß alles vermieden werden, was zu einem Absinkender Beschäftigtenzahl führen könnte.

Drittens: So wünschenswert es ist, die industrielle Produktion durch neue Fertigungsstätten zu verbreitern, so sehr kommt es im Interesse der sofortigen Hilfe darauf an, die bereits vorhandenen Reserven auszuschöpfen.

Dieses Hilfsprogramm wirft allerdings, bei der gegebenen Berliner Industriestruktur, einige schwierige Probleme auf. Die Tatsache, daß rund ein Drittel der industriellen Umsätze Berlins auf die Elektro-Industrie entfällt (an der einige Großkonzerne entscheidenden Anteil haben), läßt den Außenstehenden vergessen, daß von den rund 5500 Westberliner Industriebetrieben nur 38 mehr als 1000 Arbeitnehmer beschäftigen; selbst auf die nächste Gruppe der Betriebe mit einer Beschäftigtenzahl von 200 bis 1000 entfallen nur 156, so daß rund 5300 Betriebe Mittel- und Kleinbetriebe sind. Das jetzt anlaufende Programm soll sich vor allem auf diese Mittel- und Kleinbetriebe erstrecken, die – im Gegensatz zu den Konzernen – mit beiden Beinen in Westberlin stehen.

Hier beginnen nun bei dem Versuch, Berlin durch zusätzliche Aufträge zu helfen, die Schwierigkeiten. Westberlins industrielle Produktion belief sich im lernen Jahr wertmäßig auf 6,6 Mrd. DM. Davon entfielen 4,7 Mrd. DM auf westdeutsche, 1,0 Mrd. DM auf ausländische, der Rest auf Berliner Auftraggeber und Abnehmer.