„Sie sagen ja, Gedicht sei nur Gedicht und ein Gedicht nicht wahr.

Du sagst zu deinen Söhnen: Ihr wißt!“

Was für ein Mann da in der ersten Dekade dieses Jahrhunderts plötzlich um die Ecke geschritten kam, das zu wittern, war Moritz Heimann der erste. Als er den vor zweiundvierzig Jahren erschienenen ersten Band von Oskar Loerkes Gedichten anzeigte, begann er mit den Versen Feuchterslebens: „Ist doch, rufen sie vermessen, nichts im Werke, nichts getan; und das Große reift indessen still heran! Es erscheint nun; niemand sieht es, niemand hört es im Geschrei: mit bescheidener Trauer zieht es still vorbei.“

Erschreckend wenig Urteilsfähige außerhalb des kleinen Kreises engerer Freunde, den jeder von uns Schreibenden während seines Lebens findet, haben in der Folge für Oskar Loerkes Werk Zeugnis abgelegt. Niemand sah es, niemand hörte es auch fürderhin. Auch heute noch bekommt derjenige, der es als außerordentlich rühmt, einen Backenstreich, er schlage einen zu hohen Ton an, und vollends Hölderlin zu beschwören, wie es ebenfalls Moritz Heimann getan hatte, da müsse man erst abwarten, ob so etwas bei Loerke herauskomme. Selbstgefällige Ignoranz braucht auf solches Ergebnis nun nicht mehr zu warten, denn Peter Suhrkamp hat den Mut gehabt, uns das verschollene dichterische (und essayistische) Werk in zwei übervollen, kompakten Bänden wieder zu schenken:

Oskar Loerke: „Gedichte und Prosa“; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; zus. 1483 S., 48,– DM.

Der Glaube an Vollkommenheit ist uns abhandengekommen; zwar wirft man mit dem Adjektiv groß leichtsinnig herum, doch wenn etwas unbestreitbar – Bedeutendes tatsächlich erscheint, dann gibt man sich nicht hin, sondern sucht ärgerlich nach der Wendung, die einem die eigene Überlegenheit zurückgibt (Erich Brock). Weil man das Privileg genoß, in Loerkes Tagebüchern lesen zu dürfen, scheut man sich nicht, von einer Wehleidigkeit Loerkes zu sprechen, von seinen Klagen über eine Tagesfron, die jeder von uns leisten müsse.

Oskar Loerke war ein großer, ein guter Mensch und ein gewaltiger Arbeiter. Das Schicksal hatte ihm aufgegeben, „sein Erleben heimzuleiten in die Form seiner Existenz durch Sprache“. Er wußte in seinen besten Augenblicken, daß seinen Versen Dauer beschieden sei, aber da er auch ein irdischer, geselliger, allen Lebewesen zugetaner Mensch war, der bei jedem Anlaß hilfsbereit einsprang, jedem Werk einigen Niveaus die Achtung der Billigung oder der begründeten Ablehnung erwies, so grämte er sich, daß das Echo seiner eigenen Dichtung ausblieb. Ein Gedicht bedarf, nicht zu seiner Existenz, wohl aber zu seiner Wirkung, des Zuhörers oder Zuschauers. Und des Verfassers Klage wird unsere Klage: „Den Gruß der Welt hab’ ich in klaren frommen Gedichten mir zum Gegengruß gespart. Ein Mitmensch hat ihn selten angenommen Im Blühen meiner Gegenwart“, tönt es 1930, und vier Jahre später: Ausgeschlossen aus der Geschichte der Schrift, Nicht berührt als Nahrung und nicht als Gift, Wo das Gedenken meiner noch nicht schwand, Eine Klammer beschämt es im dicken Band.“