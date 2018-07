...daß der Bremer Senat durch eine von ihm verabschiedete neue Straßenordnung unter anderem dafür sorgen will, daß in Bremen die Uhren richtig gehen. Nach den neuen Bestimmung müssen Uhren an Straßen und Plätzen künftig die genaue Zeit anzeigen. Ist das wegen irgendwelcher Schäden nicht möglich, sollen die Zifferblätter bis zur Reparatur überklebt werden.

Wir finden schlecht...

...daß das Landgericht Hanau einem Unfallverletzten erhöhtes Schmerzensgeld zubilligte, weil „der Alkoholeinfluß des Schuldigen den Verletzten ganz besonders erbittert“ hätte.

...daß das Hauptbahnhofs-Postamt in Hamburg keine telegraphischen Postanweisungen annimmt.

...daß man, wie der Vorsitzende des Schöffengerichts von Ahrensburg (bei Hamburg) sagte, „schneller nach New York kommen als man einen Gefangenen von Hamburg nach Ahrensburg schaffen kann.“ Der Gefangene geht zunächst per Sammeltransport nach Lübeck, von wo er, begleitet von zwei Justizbeamten, nach Ahrensburg zurückfährt. Der Transport dauert zwei Tage.