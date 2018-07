Auch in diesem Jahr startet, am 7. Februar, um 8,38 Uhr vom Hamburger Hauptbahnhof, der traditionelle Sonderzug der Bundesbahn in Richtung Köln zum Karneval. Ein ungewöhnlich munterer Zug soll es werden! In einem der vielen D-Zug-Wagen befindet sich eine Bar mit vielen Schallplatten. Es wird getanzt! Es ist üblich, in diesem Wagen mit Maske zu erscheinen; Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden, wie die Bundesbahn versichert. Die Rückfahrt findet am Dienstag, den 10. Februar, statt. Der Zug fährt um 10,41 Uhr vom Kölner Hauptbahnhof ab.