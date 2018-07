Neulich sagte jemand: Was für ein unglücklicher Zufall, daß sich ausgerechnet in diesem Moment zwei Entwicklungen überlagern und gegenseitig verstärken, nämlich der Wunsch nach mehr außenpolitischer Flexibilität, dessen Erfüllung die Deutschlandfrage blockiert, und eine zunehmende Kritik an den Deutschen, verursacht durch allerlei antisemitische und andere Zwischenfälle in unserem Lande.