Stehen wir, nach einer längeren Verschnaufpause, vor einer neuen Lohnoffensive der Gewerkschaften? Die Frage zum mindesten ist berechtigt, nachdem der Direktor des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften (WWI), Professor Gleitze, vor der Presse in Bonn die These in die Debatte geworfen hat, daß die Verbrauchskonjunktur in der Bundesrepublik durch eine „Verbesserung des Reallohns der Arbeitnehmer“ in Gang gebracht werden müsse.