Von den 34 Ministern der britischen Regierung sind nicht weniger als 11 in Eton erzogen worden. 25 studierten in Oxford (18) oder Cambridge, und 18 gehören dem Carlton Club an, der im Laufe der Jahrhunderte als Refugium der Aristokraten zum Allerheiligsten der Tories geworden ist und deshalb dafür bürgt, daß die dramatis personae des konservativen Regimes sich in ihren politischen Entscheidungen stark an Brauch und Präzedenzfällen orientieren.